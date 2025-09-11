CM भगवंत मान ने की मनकीरत औलख और प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की जमकर सराहना की
CM भगवंत मान ने की मनकीरत औलख और प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की जमकर सराहना की

Punjab CM Bhagwant Mann spoke to Mankirt Aulakh: पंजाब पर आई बाढ़ की आपदा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय पंजाबियों ने एक बार फिर साबित किया है कि पंजाब की मिट्टी में हौंसला, सेवा भाव और भाईचारा गहराई से बसा है. पंजाब सरकार हर ऐसे मददगार के साथ खड़ी है जो अपने स्तर पर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:58 AM IST
CM भगवंत मान ने की मनकीरत औलख और प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की जमकर सराहना की

Punjab Floods: पंजाब पर आई बाढ़ की आपदा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार प्रभावित परिवारों और मददगारों से जुड़े हुए हैं. अस्पताल से भी उन्होंने पंजाबी गायक मनकीरत औलख से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे राहत कार्य की सराहना की.

प्रीतपाल सिंह हंसपाल ने 150 से अधिक नावें तैयार कराई
मुख्यमंत्री ने हंसपाल ट्रेडर्स के मालिक प्रीतपाल सिंह हंसपाल का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने स्तर पर 150 से अधिक नावें तैयार कर बाढ़ में फंसे लोगों और उनके पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला.

पंजाब सरकार हर पीड़ितों के साथ
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय पंजाबियों ने एक बार फिर साबित किया है कि पंजाब की मिट्टी में हौंसला, सेवा भाव और भाईचारा गहराई से बसा है. पंजाब सरकार हर ऐसे मददगार के साथ खड़ी है जो अपने स्तर पर लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं. यह संदेश साफ है कि मान सरकार सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि पंजाबियों की भावनाओं और जज्बातों के साथ खड़ी है. यही कारण है कि संकट की घड़ी में हर पंजाबी को महसूस हो रहा है कि उसकी सरकार और उसका समाज एक परिवार की तरह उसके साथ है.

