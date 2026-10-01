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पंजाब की 36 लाख से अधिक महिलाओं को मिला तोहफा: CM भगवंत मान ने जारी की सम्मान राशि की दूसरी किस्त

पंजाब सरकार ने 'मावां-धीआं सतिकार योजना' की दूसरी किस्त जारी कर दी है. इसके तहत राज्य की 36 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 से 4,500 रुपये सीधे भेजे गए हैं.

Written ByZee News DeskEdited ByBhoopendra Rai
Published: Oct 01, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 08:51 PM IST
पंजाब की 36 लाख से अधिक महिलाओं को मिला तोहफा: CM भगवंत मान ने जारी की सम्मान राशि की दूसरी किस्त

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