/पंजाब की 36 लाख से अधिक महिलाओं को मिला तोहफा: CM भगवंत मान ने जारी की सम्मान राशि की दूसरी किस्त

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रधान के पद से हटा दिया गया है और अब नया प्रधान नियुक्त किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'नया प्रधान भी कांग्रेसी नेताओं को एकजुट नहीं कर सकेगा. नए प्रधान की नियुक्ति के बाद उनके बीच आपसी लड़ाई और बढ़ेगी.' उन्होंने स्पष्ट किया, 'कांग्रेस के पास वर्कर कम और मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नेता ज्यादा हैं. इन्हें लोगों की भलाई से कोई सरोकार नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता की भूख है.' मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, 'अकाली दल ने पंजाब पर 25 साल और कांग्रेस ने लगभग 30 साल राज किया, पर पंजाब को वह विकास नहीं मिला, जिसका राज्य हकदार था. साल 2022 से हमारी सरकार ने विकास की नींव रखी है और अब नतीजे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं.'