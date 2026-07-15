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पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 6 महीनों में 914 मरीजों को दिया गया ₹4.15 करोड़ का कैशलेस स्ट्रोक ट्रीटमेंट

पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' स्ट्रोक के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है. बीते 6 महीनों में सरकार ने ₹4.15 करोड़ खर्च कर 914 मरीजों को मुफ्त व आधुनिक इलाज दिया, जिससे आर्थिक तंगी के कारण इलाज में होने वाली देरी और मौतों को रोका जा सका है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 15, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:29 PM IST
पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 6 महीनों में 914 मरीजों को दिया गया ₹4.15 करोड़ का कैशलेस स्ट्रोक ट्रीटमेंट

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