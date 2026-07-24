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मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब सरकार ने ₹20.22 करोड़ किए खर्च, 8,069 कैंसर रोगियों को मिला मुफ्त इलाज

कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का पता चलते ही परिवारों पर आर्थिक और मानसिक संकट का पहाड़ टूट पड़ता है. इसी चिंता को दूर करते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8,069 कैंसर मरीजों का ₹20.22 करोड़ में कैशलेस इलाज कर समय पर संजीवनी दी है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST
मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब सरकार ने ₹20.22 करोड़ किए खर्च, 8,069 कैंसर रोगियों को मिला मुफ्त इलाज

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