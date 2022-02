'न सिद्धू न चन्नी', जाखड़ बोले- दोनों नहीं थे CM के लिए विधायकों की पसंद, मेरे नाम पर थी सहमति

अबोहर: पंजाब विधानसभा (Punjab Election 2022) के बीच कांग्रेस (Congress) पार्टी में अंदरखाने मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बीते साल 2021 में कई राउंड की खींचतान में चले लंबे संघर्ष के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई हुई और फिर चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया था. इस बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि कैप्टन के जाने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए हुई बैठक में चन्नी को महज 2 विधायकों का समर्थन मिला था. जबकि उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे.

सुनील जाखड़ का ये वीडियो ऐसे समय आया, जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा बनने के लिए आमने सामने हैं और कांग्रेस सीएम चेहरे के लिए सर्वे कर रही है.

Sunil Jakhar claims 42 MLAs wanted him as Punjab CM after Amarinder Singh stepped down

Read @ANI Story | https://t.co/UmWSyOmQsb#PunjabElections2022

— ANI Digital (@ani_digital) February 2, 2022