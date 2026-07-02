/पार्टी लाइन के खिलाफ हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी! पाकिस्तान संग बातचीत को नकारा; क्या जल्द छोड़ेंगे हाथ का साथ?

Punjab Election 2027: सीनियर कांग्रेस लीडर और चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी को पार्टी के पंजाब बदलाव में सभी जरूरी ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्शन से जुड़ी भूमिकाओं से बाहर कर दिया गया है, इस कदम को 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले लीडरशिप के बदलते पावर स्ट्रक्चर का साफ इशारा माना जा रहा है.
बुधवार को घोषित एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव में, कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) का प्रेसिडेंट और प्रताप सिंह बाजवा को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए रखा. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जबकि पार्टी ने नए वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए और कई इलेक्शन से जुड़ी कमेटियों में बदलाव किया. लिस्ट में तिवारी का नाम साफ तौर पर नहीं था, जो पंजाब से कांग्रेस के सबसे जाने-माने नेशनल चेहरों में से एक हैं और तीन बार लोकसभा MP रह चुके हैं.
घोषणाओं के तुरंत बाद, तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक अजीब मैसेज पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि जो होगा, होगा, इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुख जताया कि काश लोगों और संस्थाओं की इनसिक्योरिटीज का कोई इलाज होता, इस बात को बड़े पैमाने पर नए ऑर्गेनाइजेशनल सेट-अप से उन्हें बाहर किए जाने पर रिएक्शन के तौर पर देखा गया. हालांकि तिवारी ने सीधे तौर पर कांग्रेस लीडरशिप या फेरबदल का जिक्र नहीं किया, लेकिन पोस्ट की टाइमिंग ने उनकी नाराजगी के बारे में अटकलों को हवा दी.
यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले गुटबाजी को पीछे छोड़कर एक एकजुट लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रही है. राजा वारिंग और बाजवा को बनाए रखते हुए और चन्नी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाकर, पार्टी ने अपनी मौजूदा लीडरशिप हायरार्की में कोई बदलाव किए बिना रीजनल और कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की है.
हालांकि, पॉलिटिकल जानकार तिवारी को बाहर किए जाने को अहम मान रहे हैं.
पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और पहले कांग्रेस के जाने-माने नेशनल स्पोक्सपर्सन में से एक, तिवारी को अक्सर पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट आवाज माना जाता रहा है. हर बड़ी कमेटी से उन्हें बाहर रखना यह बताता है कि हाईकमान ने चुनावी लड़ाई की तैयारी के लिए पंजाब में मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल बेस वाले नेताओं पर भरोसा करना चुना है.
ये बदलाव राज्य यूनिट पर हफ्तों की अंदरूनी बातचीत के बाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस नए स्ट्रक्चर को फाइनल करने से पहले अलग-अलग लीडरशिप कॉम्बिनेशन पर विचार कर रही थी. इस देरी से टॉप पर संभावित बदलावों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन पार्टी ने आखिरकार अपने कैंपेन सिस्टम को बड़ा करते हुए कंटिन्यूटी को चुना.
हालांकि तिवारी चंडीगढ़ से लोकसभा MP बने हुए हैं और एक सीनियर नेशनल लीडर बने हुए हैं, लेकिन पंजाब के चुनावी सिस्टम से उन्हें बाहर रखने से पार्टी में उनके भविष्य के रोल को लेकर नई पॉलिटिकल चर्चा शुरू होने की उम्मीद है. कांग्रेस 2027 में आम आदमी पार्टी से पंजाब वापस लेना चाहती है, ऐसे में यह नया फेरबदल एक मजबूत लीडरशिप टीम पेश करने के मकसद से किया गया लगता है.
इस बीच, बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नए संगठनात्मक ढांचे (PPCC) की हर बड़ी और चुनावी कमेटी से बाहर किए जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी के पार्टी छोड़ने की अटकलें अब और तेज हो गई हैं. पंजाब की राजनीति में खुद को दरकिनार किए जाने से नाराज तिवारी ने जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर नेतृत्व की इनसिक्योरिटी को लेकर तंज कसा था, वहीं अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी उनके तेवर अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग नजर आ रहे हैं.
हाल ही में कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमलों के बाद, कांग्रेस के कुछ धड़ों और विपक्षी नेताओं द्वारा पाकिस्तान के साथ 'शांति वार्ता' शुरू करने की वकालत की गई थी. मनीष तिवारी ने इस सोच की कड़ी आलोचना करते हुए अपनी ही पार्टी के रुख को कटघरे में खड़ा कर दिया है.
श्रीनगर और जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों में निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाए जाने पर मनीष तिवारी ने दिल्ली में बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया. उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है. पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने एक घिनौनी कार्रवाई की थी कि बेकसूर पर्यटकों को उन्हीं के परिवार के सामने मार दिया गया था. हम इसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने एक घिनौनी कार्रवाई की थी कि बेकसूर पर्यटकों को उन्हीं के परिवार के सामने मार दिया गया था। हम इसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को… pic.twitter.com/jECHQGnmsG
ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2026
सांसद तिवारी ने साफ शब्दों में देश की सीमा पार नीति पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत, पाकिस्तान से केवल एक ही चीज चाहता है कि वह हमारे खिलाफ आतंकी गतिविधियों को तुरंत बंद करे. और जब तक पाकिस्तान इन आतंकी घटनाओं को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई औचित्य नहीं है.
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मनीष तिवारी के इन बयानों और हालिया घटनाक्रमों को बेहद अहम मान रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को हमेशा से कांग्रेस के अंदर एक मुखर और स्वतंत्र आवाज माना जाता रहा है. पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उनका यह रुख कांग्रेस के पारंपरिक 'सॉफ्ट' या 'वार्ता समर्थक' रुख के विपरीत, सीधे तौर पर केंद्र सरकार की 'नो टॉक विद टेरर' (No Talk with Terror) नीति के करीब दिखाई देता है.
पंजाब की चुनावी राजनीति (2027 असेंबली इलेक्शन) से पूरी तरह बाहर किए जाने की टाइमिंग और तुरंत बाद राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी से अलग स्टैंड लेना, यह साफ इशारा करता है कि तिवारी कांग्रेस के भीतर अपनी अनदेखी से बेहद असहज हैं. पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपकर हाईकमान ने भले ही नया समीकरण बिठाया हो, लेकिन तीन बार के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी की यह संभावित नाराजगी आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकती है. राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि क्या तिवारी जल्द ही कोई बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक फैसला ले सकते हैं.