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चन्नी समर्थकों की बगावत से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप! राजा वडिंग ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं CM की रेस में नहीं'...

Punjab Congress Controversy: पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं. पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर दी, जिसके बाद मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:03 PM IST
चन्नी समर्थकों की बगावत से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप! राजा वडिंग ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं CM की रेस में नहीं'...
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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