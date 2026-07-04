चन्नी समर्थकों की बगावत से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप! राजा वडिंग ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं CM की रेस में नहीं'...

Punjab Politics News: पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा भी नहीं कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पंजाब कांग्रेस में बगावत को लेकर कुछ चर्चा सामने आई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है. पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल और चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों से मचे बवाल के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने साफ किया है कि वे पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद की किसी भी रेस का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका एकमात्र उद्देश्य पूरे दल को एक साथ लाना और मजबूत करना है. चन्नी के दांव के बीच राजा वडिंग के इस एकजुटता कार्ड ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है.
पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग के बीच, मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी है. वडिंग ने साफ किया है कि वे सीएम पद की किसी भी रेस में शामिल नहीं हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी को फिर से सत्ता में वापस लाना है.
पूरा मामला शुरू तब हुआ, जब शुक्रवार को पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने उनके मोरिंडा स्थित आवास पर एक बैठक की. इस बैठक में मांग की गई कि चन्नी को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाए. चन्नी समर्थकों ने इस बात पर खुलकर नाराजगी जाहिर की, कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के शीर्ष पद के लिए चन्नी की अनदेखी की है. सूत्रों के अनुसार, लगभग 20 मौजूदा और पूर्व विधायक चन्नी के समर्थन में हैं और उन्होंने हाईकमान को फैसले पर फिर से विचार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए राजा वडिंग ने पार्टी में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना. उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनने के सपने नहीं देखता. मुझे लगता है कि चन्नी साहब या किसी सीनियर नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही है. अगर किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अपनी बात रखने का हक सबको है, लेकिन अनुशासन तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है.
वडिंग ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2027 में कांग्रेस सत्ता में लौटती है, तो चन्नी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं. वडिंग के अनुसार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य में सीएम पद के लिए जिस किसी के नाम को भी आगे बढ़ाएंगे, वे उसका पूरा समर्थन करेंगे.
वडिंग ने कहा कि मैं कांग्रेस का एक अनुशासित सिपाही हूं. मैं हमेशा के लिए प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नहीं रहूंगा. मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है. आने वाले दिनों में चन्नी, रंधावा या फिर बाजवा को पार्टी की प्रदेश कमाल मिल सकती है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है.
इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा क्या भाजपा के पास पंजाब में कोई नेता है? कांग्रेस ही जमीनी स्तर से नेताओं को तैयार करती है. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों जैसे नेता कांग्रेस से ही निकले हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं.
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बता दें कि साल 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी. 2021 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे, लेकिन पार्टी के अंदर लंबी खींचतान के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद चन्नी को पंजाब का 16वां सीएम बनाया गया था. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा और 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई थी. अब चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर चन्नी और वडिंग के गुट आमने-सामने नजर आ रहे हैं.