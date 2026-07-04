चन्नी समर्थकों की बगावत से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप! राजा वडिंग ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं CM की रेस में नहीं'...

Punjab Politics News: पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा भी नहीं कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पंजाब कांग्रेस में बगावत को लेकर कुछ चर्चा सामने आई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है. पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल और चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों से मचे बवाल के बीच प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने साफ किया है कि वे पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद की किसी भी रेस का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका एकमात्र उद्देश्य पूरे दल को एक साथ लाना और मजबूत करना है. चन्नी के दांव के बीच राजा वडिंग के इस एकजुटता कार्ड ने पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है.