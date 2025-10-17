'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर? क्या है 'सेवा-पानी' का सीक्रेट?

Punjab Dig Harcharan Bhullar: पंजाब के रूपनगर रेंज के डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए. इसके बाद CBI ने उनके कई ठिकानों पर छापा मारा और वहां से जो कुछ भी बरामद हुआ, उससे अधिकारियों के होश उड़ गए. जानिए सीबीआई DIG तक कैसे पहुंची?
Dig Harcharan Bhullar: देशभर में रूपनगर रेंज के डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर चर्चाओं में है, उन्हें सीबीआई ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर भी छापेमारी की. जब सीबाआई की टीम DIG के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंची तो वहां इतनी रकम मिली की टीम के होश उड़ गए. उनसे जुड़े हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान ऑडी, मर्सिडीज, लग्जरी गाड़ियां इसके अलावा बहुत कुछ बरामद हुआ, जानिए हरचरण सिंह भुल्लर तक CBI कैसे पहुंची?
सख्त अधिकारियों में गिनती
हरचरण सिंह भुल्लर की गिनती पंजाब के सख्त अधिकारियों में की जाती है. उन्होंने कई बड़े-बड़े मामलों को सुलझाया हुआ है. पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए उन्होंने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ का अभियान चलाया, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई, साल 2024 नवंबर में रोपड़ रेंज का डीआईजी बनाया गया, यहां पर अवैध कार के बारे में उन्हें जानकारी मिली जिसपर लगाम लगाने की उन्होंने कोशिश की. उन्होंने अपने सख्त रवैये से हड़कंप मचा दिया और इसकी आंच स्क्रैप कारोबारियों तक पहुंच गई.
की थी ये मांग
स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता को डीआईजी ने अपने रडार में ले लिया और उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा दिया. इसके बाद उन्हें सेटलमेंट के लिए बुलाया और बताया जाता है कि 8 लाख रुपये की डिमांड की. इस रिश्वत के अलावा हर महीने 5 लाख रुपए भी पहुंचाने की मांग की, उनकी इस मांग से कारोबारी तंग आकर CBI के पास चला गया और डीआईजी सहित कई और पुलिस वालों का नाम लिखवा दिया.
CBI ने बनाया प्लान
CBI ने DIG को अरेस्ट करने के लिए एक शातिर प्लान बनाया, पहले DIG के बिचौलिए ने चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से रिश्वत ली तो CBI ने उससे डीआईजी को कॅाल कराई, फिर बिचौलिए ने कहा कि रिश्वत के पैसे मिल गए हैं, इसके बाद उनसे रकम सहित मोहाली ऑफिस आने को कहा, इसी दौरान CBI भी दोनों के साथ ऑफिस पहुंच गई और वहां पर जैसे ही डीआईजी ने रिश्वत की रकम ली तो CBI ने उसे पकड़ लिया, इसके बाद उन्हें एक सीक्रेट स्थान पर ले जाया गया. इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ की CBI टीमों ने DIG के ठिकानों पर रेड कर दी और चंडीगढ़ सेक्टर 40 से करीब 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिले, इसके अलावा डेढ़ किलो सोने के गहने और लग्जरी गाड़ियां साथ ही साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेज, पिस्टल-रिवॉल्वर और विदेशी शराब तक मिली, जिसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए.
