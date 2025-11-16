Advertisement
Hindi Newscrime

पंजाब के फगवाड़ा में ईडी की रेड, चार ठिकानों से 22 लाख बरामद; जांच जारी

Punjab news: इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में शामिल फगवाड़ा स्थित फर्म मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (ओईसी) से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई. यह तलाशी फेमा-1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना असंबंधित तीसरे पक्षों से भुगतान हासिल करने के आरोप में ली गई

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:49 PM IST
पंजाब के फगवाड़ा में ईडी की रेड, चार ठिकानों से 22 लाख बरामद; जांच जारी

ED action in Punjab: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने पंजाब के फगवाड़ा में चार जगहों पर छापे मारे और 22 लाख रुपए जब्त किए. छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए. ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को पंजाब के फगवाड़ा में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया.

ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े परिसरों 

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में शामिल फगवाड़ा स्थित फर्म मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (ओईसी) से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई.
यह तलाशी फेमा-1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना असंबंधित तीसरे पक्षों से भुगतान हासिल करने के आरोप में ली गई. ED की जांच से पता चला कि ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने सीरिया, ईरान, तुर्की, कोलंबिया आदि देशों को माल निर्यात किया. हालांकि, निर्यात आय फेमा-1999 और आरबीआई मैटर सर्कुलर के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार हासिल नहीं हुई.

ये भी पढ़ें- 20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा

जांच एजेंसी ने बताया कि आय को असंबंधित पक्षों से मिले भुगतानों के साथ समायोजित किया गया, जिनमें अलग-अलग देशों से हासिल भुगतान और व्यक्तिगत खातों में लिए गए भुगतान भी शामिल थे. असंबंधित पक्षों से समायोजन प्रविष्टियों के लिए कोई त्रिपक्षीय समझौता या कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं था.

रेड पूरी लेकिन जांच जारी 

ईडी के अनुसार, फर्म ने एक फर्जी कस्टम्स ईमेल पते पर सूचना देकर उसकी असली होने का दावा किया. इसके अलावा, सबूतों से पता चला कि भारत और विदेशों में निर्यात लेनदेन भी नकद में किए गए थे. तलाशी के दौरान 22 लाख रुपए, कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए. (आईएएनएस)

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

TAGS

Punjab

