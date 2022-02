पंजाब: राहुल की जनसभा में नहीं पहुंच पाए CM चन्नी, जाखड़ ने BJP से किया सवाल

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) में 20 फरवरी को मतदान होना (Assembly Election 2022) है. उससे पहले अमृतसर समेत सभी वीआईपी सीटों पर सियासी पारा गरमाया हुआ है. चुनावी गहमागहमी के बीच राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज होशियारपुर (Hoshiarpur) में एक जनसभा करने पहुंचे. इस दौरान सुनील जाखर (Sunil Jakhar) समेत पंजाब प्रदेश कांग्रेस (PCC) के कई नेता वहां मौजूद रहे.

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'देश का किसान भूखा है और पीएम मोदी (PM Modi) उनकी मेहनत और हक को दो से तीन अरबपतियों को देना चाहते हैं. उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मरे किसानों को न तो 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और ना ही उनके परिजनों को कोई मुआवजा दिया जबकि राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा सौंपा.'

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपये देने के साथ दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था क्या हुआ?

इसी रैली को पूर्व पीसीसी चीफ सुनील जाखड़ ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा इस रैली के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) को होशियारपुर आना था. लेकिन चुनाव आयोग (EC) ने उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं थी.

जाखड़ ने ये भी कहा, 'कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी को प्रचार के लिए पंजाब आना था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें फिरोजपुर नहीं आने दिया गया. उनकी जान को खतरा था. आज हमारे सीएम चन्नी को नहीं आने दिया गया. क्या पीएम मोदी (PM Modi) इस पर कुछ रोशनी डालेंगे.'

