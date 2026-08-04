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पंजाब देश में सबसे अधिक वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल, कई श्रेणियों में केंद्र सरकार से भी आगे: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार सभी संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध बकाया देने के लिए प्रतिबद्ध है. हाईकोर्ट के ताजा फैसले पर कानूनी विकल्पों की जांच की जा रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 04, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:16 PM IST
पंजाब देश में सबसे अधिक वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल, कई श्रेणियों में केंद्र सरकार से भी आगे: हरपाल सिंह चीमा

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