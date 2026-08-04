/पंजाब देश में सबसे अधिक वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल, कई श्रेणियों में केंद्र सरकार से भी आगे: हरपाल सिंह चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सरकारी कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतनमान मिलता है. उन्होंने दावा किया कि कई श्रेणियों में पंजाब सरकार का वेतनमान केंद्र सरकार से भी अधिक है. साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली शिरोमणि अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की वजह से राज्य को वेतन आयोग के बकायों के रूप में 14,191 करोड़ रुपये की देनदारी मिली.
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार हाईकोर्ट की मंजूर की गई निपटान योजना के तहत अब तक 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर्मचारियों को कर चुकी है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ताजा फैसले का कानूनी परीक्षण किया जा रहा है और सरकार सभी संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध बकायों का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
वित्त मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2016 में तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार के समय तैयार हुई थी, लेकिन इसे कई वर्षों तक लागू नहीं किया गया. बाद में यह रिपोर्ट जुलाई 2021 में लागू की गई. इसके कारण 1 जनवरी 2016 से जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया जमा हो गया और कुल देनदारी 14,191 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.
उन्होंने कहा कि उस समय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में कर्मचारियों को इन बकाया राशियों का एक भी रुपया नहीं दे सकी. इसका पूरा वित्तीय बोझ मौजूदा सरकार को उठाना पड़ा.
चीमा ने कहा कि जब कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया तो पंजाब सरकार ने एक व्यवस्थित निपटान योजना तैयार की, जिसे अदालत ने भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि 14,191 करोड़ रुपये की कुल देनदारी में से सरकार अब तक 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है. महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एकल पीठ के फैसले में कुछ संवैधानिक सिद्धांतों और पहले के न्यायिक फैसलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है.
उन्होंने महाराष्ट्र राज्य से जुड़े वर्ष 2005 के संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब पहले से ही देश में सबसे ज्यादा वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल है. कई पदों पर राज्य सरकार का मूल वेतन केंद्र सरकार से भी अधिक है.
पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के वेतनमान की तुलना पेश करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार का कानूनी पक्ष यह है कि जब किसी राज्य का मूल वेतन पहले से ही काफी अधिक हो, तब एक साथ सबसे अधिक मूल वेतन और केंद्र के बराबर सबसे अधिक डीए देना वित्तीय रूप से संभव नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नए भर्ती कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत रखने का फैसला खुद लिया था.
कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध बकायों का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार की कानूनी टीम हाईकोर्ट के ताजा फैसले का विस्तार से अध्ययन कर रही है, पुराने न्यायिक फैसलों की समीक्षा की जा रही है और विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है. जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प भी खुला है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से भारी वित्तीय बोझ मिलने के बावजूद पंजाब सरकार सभी बकाया वित्तीय देनदारियों का योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है