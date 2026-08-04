/पंजाब देश में सबसे अधिक वेतनमान देने वाले राज्यों में शामिल, कई श्रेणियों में केंद्र सरकार से भी आगे: हरपाल सिंह चीमा

चीमा ने कहा कि जब कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया तो पंजाब सरकार ने एक व्यवस्थित निपटान योजना तैयार की, जिसे अदालत ने भी मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि 14,191 करोड़ रुपये की कुल देनदारी में से सरकार अब तक 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है. महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एकल पीठ के फैसले में कुछ संवैधानिक सिद्धांतों और पहले के न्यायिक फैसलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है.