Advertisement
trendingNow13226550
Hindi Newsदेशकमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...पंजाब के वित्त मंत्री ने भारत सरकार पर साधा निशाना

कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...पंजाब के वित्त मंत्री ने भारत सरकार पर साधा निशाना

Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक बार फिर भारत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि आरबीआई के रिजर्व फंड को बहुत ज्यादा निकालने से देश की लंबे समय की इकॉनमिक मजबूती कमजोर हो सकती है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 23, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...पंजाब के वित्त मंत्री ने भारत सरकार पर साधा निशाना

Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को भारत सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का बहुत ज्यादा लाभांश मिलने पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने चेतावनी दी कि आरबीआई के रिजर्व फंड को बहुत ज्यादा निकालने से देश की लंबे समय की इकॉनमिक मजबूती कमजोर हो सकती है और सेंट्रल बैंक की ताकत को नुकसान पहुंच सकता है.

आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक की कुल इनकम लगभग ₹4 लाख करोड़ में से लगभग ₹2.87 लाख करोड़ केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह आरबीआई की शुरुआत के बाद से किसी भी सरकार को किए गए सबसे ज्यादा लाभांश ट्रांसफर में से एक है.

उन्होंने आगे कहा कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी पहले से ही तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई के दबाव और बार-बार बचत करने की अपील का बोझ झेल रहा है, यह असाधारण ट्रांसफर तीन गंभीर चिंताएं पैदा करता है, उन्होंने कहा कि पहला, इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अभी राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले टैक्स के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है. अगर केंद्र सरकार ग्लोबल अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अप्रत्याशित लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय तटस्थता की भावना से राज्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए. सेंट्रल बैंक की वित्तीय मजबूती पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना जरूरी है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय मजबूती और इंस्टीट्यूशनल ताकत की कीमत पर नहीं होना चाहिए. संकट के समय आरबीआई देश के इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर और मॉनेटरी स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है. 

रिजर्व की बहुत ज्यादा निकासी देश की लॉन्ग-टर्म रेजिलिएंस और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कमजोर कर सकती है. मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल दबाव में हैं, आरबीआई को आइडियली एक मजबूत फिस्कल बफर बनाए रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सेंट्रल बैंक को रिजर्व और नीति लचीलापन बनाए रखना चाहिए. 

आरबीआई लीडरशिप से इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को बचाने की अपील करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, मैं आरबीआई गवर्नर से यह पक्का करने की अपील करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मजबूती और लॉन्ग-टर्म क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर बनी रहे. भारत एक कमजोर सेंट्रल बैंक के साथ एक मजबूत और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोच्च इकॉनमी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Punjab news

Trending news

भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
National politics
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
do you know
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
delhi rain
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
COBRA
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?
Heat wave
दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?