बाढ़ का तांडव देख भावुक हो रहे लोग, लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की 'चढ़दी कला' में वो पावर है
Advertisement
trendingNow12907679
Hindi Newsदेश

बाढ़ का तांडव देख भावुक हो रहे लोग, लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की 'चढ़दी कला' में वो पावर है

Punjab Flood Video: पंजाब में बाढ़ से सड़कें बह गईं, घर डूब गए, ट्रेनें रोकनी पड़ीं. खाने और पानी की दिक्कत, हर तरफ से मुश्किलें और बदहाली लेकिन सिखों के चेहरे पर निराशा नहीं है. वे तो अपना गम भूल दूसरों की मदद के लिए दौड़ रहे हैं. आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख हैरान रह जाएंगे. आखिर सिखों की इस पावर का राज क्या है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाढ़ का तांडव देख भावुक हो रहे लोग, लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की 'चढ़दी कला' में वो पावर है

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल... पंजाब और पंजाबियों में सुनाई देने वाला यह सिर्फ जयकारा नहीं है. यह उद्घोष है, जो जीवन की राह दिखाता है. इस समय भारत के पंजाब सूबे पर बाढ़ कहर बनकर टूटी है. पहले पहाड़ी प्रदेशों में भूस्खलन और बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल की, अब पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा है. सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो आपको द्रवित कर देंगे लेकिन सिखों के चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रणाम की मुद्रा, संतोष की भावना और जयकारे की गूंज कम नहीं हुई है. जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह के भाव से हैरान, परेशान हैं. जिनका घरबार डूब गया. खाने के लाले हैं, वे मुस्कुरा कैसे रहे हैं? यही नहीं, इसी बाढ़ में सिखों का एक तबका चाय, पानी, गरम दूध, भोजन आदि का इंतजाम भी कर रहा है. कैसे? 

भारतीय सेना मैदान में उतर चुकी है. तमाम एजेंसियां दिनरात काम कर रही हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी पंजाब के लोगों का हौसला कैसे बुलंद रहता है? जिनका अपना घर डूब गया, संपत्ति नष्ट हो गई वे सब कुछ भूलकर दूसरों के रहने का जुगाड़ करने कैसे निकल पड़े हैं? सिखों की इस अंदरूनी ताकत का राज क्या है? इसका जवाब हमें सिख दर्शन में मिलता है- चढ़दी कला - का भाव सब बता देता है.  

चढ़दी कला क्या है?

सिख धर्म में चढ़दी कला आशावाद को व्यक्त करता है. यह पंजाबी शब्द व्यक्ति के आनंद की मानसिक स्थिति को बनाए रखने की आकांक्षा का प्रतीक है. यह संदेश देता है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी, हमें इन मुश्किल हालात से ऊपर उठना है. इसका भाव शाश्वत लचीलेपन से है. अब यह वीडियो देखिए. 

घुटने तक पानी आ गया है. कपड़े गीले हैं लेकिन मुस्कुराते हुए जब एक सिख गरम चाय या दूध का जग और स्टील के गिलास लेकर आता है तो जैसे बचाव दल में ताकत का संचार हो जाता है. बाढ़ से हर कोई परेशान है लेकिन इस सिख बुजुर्ग का चेहरा बताता है कि वे कितने आशावादी हैं कि सब ठीक होगा. एक दिन ये पानी उतरेगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी. तब तक आओ इस समय को मिलकर काटें. मुस्कुराकर.

साफ है पंजाब की माटी में ही कुछ खास है. सिखों का हौसला फौलादी है. गुरु नानक की शिक्षा चढ़दी कला पूरी इंसानियत के लिए जरूरी है. नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला.

पढ़ें: पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, तो इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद

पढ़ें: पंजाब के स्कूलों में बढ़ गई छुट्टी; अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Punjab Floods

Trending news

अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
;