बाढ़ का तांडव देख भावुक हो रहे लोग, लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की 'चढ़दी कला' में वो पावर है

Punjab Flood Video: पंजाब में बाढ़ से सड़कें बह गईं, घर डूब गए, ट्रेनें रोकनी पड़ीं. खाने और पानी की दिक्कत, हर तरफ से मुश्किलें और बदहाली लेकिन सिखों के चेहरे पर निराशा नहीं है. वे तो अपना गम भूल दूसरों की मदद के लिए दौड़ रहे हैं. आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख हैरान रह जाएंगे. आखिर सिखों की इस पावर का राज क्या है?
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल... पंजाब और पंजाबियों में सुनाई देने वाला यह सिर्फ जयकारा नहीं है. यह उद्घोष है, जो जीवन की राह दिखाता है. इस समय भारत के पंजाब सूबे पर बाढ़ कहर बनकर टूटी है. पहले पहाड़ी प्रदेशों में भूस्खलन और बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल की, अब पंजाब मुश्किल दौर से गुजर रहा है. सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो आपको द्रवित कर देंगे लेकिन सिखों के चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रणाम की मुद्रा, संतोष की भावना और जयकारे की गूंज कम नहीं हुई है. जी हां, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह के भाव से हैरान, परेशान हैं. जिनका घरबार डूब गया. खाने के लाले हैं, वे मुस्कुरा कैसे रहे हैं? यही नहीं, इसी बाढ़ में सिखों का एक तबका चाय, पानी, गरम दूध, भोजन आदि का इंतजाम भी कर रहा है. कैसे?
भारतीय सेना मैदान में उतर चुकी है. तमाम एजेंसियां दिनरात काम कर रही हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी पंजाब के लोगों का हौसला कैसे बुलंद रहता है? जिनका अपना घर डूब गया, संपत्ति नष्ट हो गई वे सब कुछ भूलकर दूसरों के रहने का जुगाड़ करने कैसे निकल पड़े हैं? सिखों की इस अंदरूनी ताकत का राज क्या है? इसका जवाब हमें सिख दर्शन में मिलता है- चढ़दी कला - का भाव सब बता देता है.
As always #IndianArmy is at the forefront in extending a helping hand.
16 #Sikh doing a fabulous job in #Punjab
Jai Hind pic.twitter.com/910OBL8AzR
— Brigadier Hardeep Singh Sohi,Shaurya Chakra (R) (@Hardisohi) September 3, 2025
चढ़दी कला क्या है?
सिख धर्म में चढ़दी कला आशावाद को व्यक्त करता है. यह पंजाबी शब्द व्यक्ति के आनंद की मानसिक स्थिति को बनाए रखने की आकांक्षा का प्रतीक है. यह संदेश देता है कि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी और जाएंगी, हमें इन मुश्किल हालात से ऊपर उठना है. इसका भाव शाश्वत लचीलेपन से है. अब यह वीडियो देखिए.
Need a dose of dopamine ? watch this #PunjabFloods pic.twitter.com/v448axafTW
— Tractor2ਟਵਿੱਟਰ ਪੰਜਾਬ (@Tractor2twitr_P) September 2, 2025
घुटने तक पानी आ गया है. कपड़े गीले हैं लेकिन मुस्कुराते हुए जब एक सिख गरम चाय या दूध का जग और स्टील के गिलास लेकर आता है तो जैसे बचाव दल में ताकत का संचार हो जाता है. बाढ़ से हर कोई परेशान है लेकिन इस सिख बुजुर्ग का चेहरा बताता है कि वे कितने आशावादी हैं कि सब ठीक होगा. एक दिन ये पानी उतरेगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी. तब तक आओ इस समय को मिलकर काटें. मुस्कुराकर.
Salute to the indomitable spirit and selfless service#Floods #Floods2025 pic.twitter.com/ylcJRt4fQ2
— HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) September 3, 2025
साफ है पंजाब की माटी में ही कुछ खास है. सिखों का हौसला फौलादी है. गुरु नानक की शिक्षा चढ़दी कला पूरी इंसानियत के लिए जरूरी है. नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला.
