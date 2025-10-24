Advertisement
trendingNow12973520
Hindi Newsदेश

पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात; हुआ चक्का जाम

Punjab news: पठानकोट रोडवेज डिपो में डीजल खत्म होने के कारण शुक्रवार को चक्का जाम हो गया, जिससे चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर जैसे विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात; हुआ चक्का जाम

Punjab free bus travel scheme: फ्रीबीज यानी जनता को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराने के वादों को पूरा करने के लिए तमाम राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं. चुनावी वादे पूरा करना सरकारी खजाने की सेहत के लिए किस तरह भारी पड़ता है इसकी ताजा बानगी पंजाब में देखने को मिली जहां आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. वित्त मंत्रालय से मिल रही जानकारीके मुताबिक इस स्कीम के तहत पंजाब रोडवेज पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो चुका है. वहीं बसों का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कई डिपो की बसों में डीजल तक का इंतजाम नहीं है.

ये भी पढ़ें- इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी

 मुफ्त यात्रा योजना पर उठे सवाल

पठानकोट रोडवेज डिपो में डीजल खत्म होने के कारण शुक्रवार को चक्का जाम हो गया, जिससे चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर जैसे विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
पठानकोट बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. रोडवेड बसों के न चलने से कई लोगों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ा. छात्राओं और महिलाओं को किराया देकर यात्रा करनी पड़ी, जिससे सरकार की मुफ्त यात्रा योजना पर सवाल उठने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं- युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी

पंजाब रोडवेज पनबस कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन के प्रधान जोगिंद्र पाल सिंह लवली ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अब रोडवेज डिपो को डीजल के लिए बजट तक नहीं मिल रहा. पठानकोट डिपो में डीजल की कमी के कारण बसें खड़ी हैं और कुछ रूटों पर जो बसें चलीं, वे कल के बचे हुए डीजल से चलाई गईं.

कई समस्याएं

इन बसों में भी ओवरलोडिंग की समस्या देखी गई. जोगिंद्र पाल ने बताया कि सरकार मुफ्त बस सेवा का दावा तो कर रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी बजट जारी करने में नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किलोमीटर स्कीम को बरकरार रख रही है, जिसका टेंडर 31 अक्टूबर को फिर से खोला जाएगा.

विरोध में यूनियन

यूनियन ने टेंडर का विरोध करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि यह स्कीम रोडवेज के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. यात्रियों ने भी सरकार से नाराजगी जताई. उनका कहना है कि मुफ्त यात्रा का वादा तो किया गया, लेकिन बसें ही नहीं चल रही हैं, मजबूरी में किराया देकर निजी बसों में जाना पड़ रहा है. (इनपुट: न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

ये भी पढे़ं- Justin Trudeau Katy Perry: पैरी के साथ रोमांस पर ट्रूडो का न इकरार, न इनकार; आधी हकीकत-आधे फसाने की इनसाइड स्‍टोरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी