पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात; हुआ चक्का जाम

Punjab news: पठानकोट रोडवेज डिपो में डीजल खत्म होने के कारण शुक्रवार को चक्का जाम हो गया, जिससे चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर जैसे विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
Punjab free bus travel scheme: फ्रीबीज यानी जनता को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराने के वादों को पूरा करने के लिए तमाम राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं. चुनावी वादे पूरा करना सरकारी खजाने की सेहत के लिए किस तरह भारी पड़ता है इसकी ताजा बानगी पंजाब में देखने को मिली जहां आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. वित्त मंत्रालय से मिल रही जानकारीके मुताबिक इस स्कीम के तहत पंजाब रोडवेज पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो चुका है. वहीं बसों का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कई डिपो की बसों में डीजल तक का इंतजाम नहीं है.
पठानकोट रोडवेज डिपो में डीजल खत्म होने के कारण शुक्रवार को चक्का जाम हो गया, जिससे चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर जैसे विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इससे यात्रियों, खासकर महिलाओं और छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
पठानकोट बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. रोडवेड बसों के न चलने से कई लोगों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ा. छात्राओं और महिलाओं को किराया देकर यात्रा करनी पड़ी, जिससे सरकार की मुफ्त यात्रा योजना पर सवाल उठने लगे.
पंजाब रोडवेज पनबस कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन के प्रधान जोगिंद्र पाल सिंह लवली ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अब रोडवेज डिपो को डीजल के लिए बजट तक नहीं मिल रहा. पठानकोट डिपो में डीजल की कमी के कारण बसें खड़ी हैं और कुछ रूटों पर जो बसें चलीं, वे कल के बचे हुए डीजल से चलाई गईं.
इन बसों में भी ओवरलोडिंग की समस्या देखी गई. जोगिंद्र पाल ने बताया कि सरकार मुफ्त बस सेवा का दावा तो कर रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी बजट जारी करने में नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किलोमीटर स्कीम को बरकरार रख रही है, जिसका टेंडर 31 अक्टूबर को फिर से खोला जाएगा.
यूनियन ने टेंडर का विरोध करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि यह स्कीम रोडवेज के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. यात्रियों ने भी सरकार से नाराजगी जताई. उनका कहना है कि मुफ्त यात्रा का वादा तो किया गया, लेकिन बसें ही नहीं चल रही हैं, मजबूरी में किराया देकर निजी बसों में जाना पड़ रहा है. (इनपुट: न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)
