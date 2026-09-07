Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार की बड़ी कामयाबी, सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में 164 फीसदी बढ़े दाखिले

पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार की बड़ी कामयाबी, सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में 164 फीसदी बढ़े दाखिले

Punjab Fight Against Drugs: पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार लगातार काम कर रही है. इस बीच 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत राज्य के सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में एक साल में दाखिले 164 प्रतिशत बढ़े.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 07, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:42 PM IST
पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार की बड़ी कामयाबी, सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में 164 फीसदी बढ़े दाखिले

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PG-हॉस्टल बनाने की होड़ से खड़ी हुईं 'डेथ बिल्डिंग्स', ताक पर रखे नियम
2
3
4
5