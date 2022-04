Punjab: 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली, प्रदेश सरकार ने किया ऐलान

Punjab Government Announced Free Electricity: भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर दी है. लोगों को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी.

बता दें कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को बने एक महीना पूरा हो गया है. ऐसे में पंजाब सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. अब 1 जुलाई से राज्य के हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी.

Government of Punjab announces 300 units of free electricity for households from July 1st, 2022: Information and Public Relations Department, Punjab

