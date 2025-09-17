पंजाब सरकार किसानों को ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
पंजाब सरकार किसानों को ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?

आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को बयान जारी हरियाणी की भाजपा सरकार को घेरा है और पूछा है कि पंजाब सरकार किसानों को ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:46 PM IST
हरियाणा में किसानों की फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. ताजा आंकड़े बताते हैं कि 20 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें नष्ट हो चुकी हैं लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार अब तक किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही. हजारों किसान अपनी मेहनत की कमाई खोकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय सिर्फ़ बयानबाज़ी और कागजी दावों में लगी है.

आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को बयान जारी कर हरियाणा सरकार पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया किसानों के साथ धोखा करने जैसा है. किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बेहद कम और नाकाफी है. इतना ही नहीं, सरकार के जरिए बनाए गए पोर्टल पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी और धोखाधड़ी हो रही है. हजारों किसान अपनी राशि तक नहीं निकाल पा रहे और सरकार चुप्पी साधे बैठी है.

ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह और मंत्री जमीन पर जाकर किसानों से संवाद करने से कतराते हैं. सच्चाई यह है कि गांवों में किसान रोज बदहाली का सामना कर रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार एसी कमरों और मीटिंगों से बाहर ही नहीं निकलती. उन्होंने कहा कि यह वही सरकार है, जिसने पहले भी किसान विरोधी कानून लागू करने की कोशिश की थी और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है.

अनुराग ढांडा ने तुलना करते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों की तकलीफ समझी और देश का सबसे बड़ा मुआवजा तय किया. पंजाब सरकार किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और नुकसान की भरपाई हो सके. दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने अब तक औसतन 10 से 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा तक नहीं की, जो किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.

ढांडा ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ती रहेगी. उन्होंने कहा,'किसानों की मेहनत और उनके हक के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे. जब पंजाब के किसान इज़्ज़त और राहत पा सकते हैं तो हरियाणा के किसान भी कमजोर नहीं हैं. आम आदमी पार्टी हरियाणा के किसानों को उनका हक़ दिलाकर रहेगी.

पंजाब और हरियाणा की तस्वीर आज साफ है. पंजाब में किसानों को राहत और सम्मान मिल रहा है, जबकि हरियाणा में किसान ठगा और परेशान महसूस कर रहे हैं. यह फर्क दिखाता है कि एक तरफ मान सरकार किसानों के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार किसानों की तकलीफ़ से आंखें मूंदकर बैठी है.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

