Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पंजाब सरकार योग्यता के दम पर मिलती है नौकरी न कि..., स्टूडेंट्स के लिए सीएम भगवंत सिंह मान का ऐलान

'पंजाब सरकार योग्यता के दम पर मिलती है नौकरी न कि...', स्टूडेंट्स के लिए सीएम भगवंत सिंह मान का ऐलान

पंजाब में अब नौकरी योग्यता के दम पर मिलेगी, न कि सिफारिश या रिश्वत से. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं को रोजगार देने का भरोसा जताया है. पूरी खबर पढ़ें.

Written ByRavindra Singh
Published: Oct 22, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 10:07 PM IST
'पंजाब सरकार योग्यता के दम पर मिलती है नौकरी न कि...', स्टूडेंट्स के लिए सीएम भगवंत सिंह मान का ऐलान
Image Credit: युवा पंजाब की सबसे बड़ी ताकत हैं, हम उन्हें पंजाब का भविष्य उज्ज्वल बनाने के अवसर प्रदान कर रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मुझे कोई अपना कहने वाला चाहिए', प्यार को तरसे करण जौहर ने बयां किया दिल का दर्द
2
3
4
5