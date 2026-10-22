'पंजाब सरकार योग्यता के दम पर मिलती है नौकरी न कि...', स्टूडेंट्स के लिए सीएम भगवंत सिंह मान का ऐलान

आज का दिन पंजाब के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास और सीखने से भरा रहा. राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था यानी पंजाब विधानसभा के दरवाजे आज विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह खोल दिए गए. इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को यह समझाना और दिखाना है कि हमारे देश और राज्य में कानून किस तरह बनाए जाते हैं, बजट कैसे पास होता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस प्रकार आम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं.
इस अवसर पर फरीदकोट के प्रसिद्ध गुरु गोबिंद सिंह इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने विधानसभा का दौरा किया और राज्य की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से देखा. इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से खुलकर बातचीत की. उन्होंने बच्चों को बड़े-बड़े सपने देखने और अपनी मेहनत व ईमानदारी के बल पर उन्हें सच करने के लिए प्रेरित किया. इस ऐतिहासिक मौके पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे.
विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज का युवा पंजाब की सबसे बड़ी शक्ति है. राज्य के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हमारे बच्चों को सही प्रेरणा, बेहतरीन अवसर और एक प्रगतिशील माहौल मिले. उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में कभी भी कोई छोटी-मोटी या अस्थायी बाधा आ जाए, तो उससे अपने इरादों को कमजोर न पड़ने दें.
सफलता का असली पैमाना यह नहीं होता कि आप किस परिवार या पृष्ठभूमि से आते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी ईमानदारी, पक्के इरादे और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं. मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों के खट्टे-मीठे अनुभव भी साझा किए. उन्होंने उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जो भविष्य में सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं, या डॉक्टर और वकील बनना चाहते हैं. उन्होंने सलाह दी कि सही समय का इंतजार करने के बजाय आज और अभी से ही अपनी पढ़ाई और मेहनत शुरू कर देनी चाहिए.
पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की एक बहुत ही सुंदर बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों को याद दिलाया, 'असली सपने वे होते हैं, जो इंसान को उस वक्त भी जागते रहने और प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है.' उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि कभी परीक्षा के कम नतीजों या शुरुआती असफलताओं से घबराना या निराश नहीं होना चाहिए. अपना खुद का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वे भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरी लगन के साथ काम करते रहे. असफलताएं हमारे सफर का अंत नहीं होतीं, बल्कि वे हमें और अधिक सिखाने, खुद को सुधारने और दोगुनी ताकत से वापसी करने का बेहतरीन मौका देती हैं.
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पंजाब विधानसभा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं किसी खास व्यक्ति की नहीं, बल्कि आम जनता की होती हैं. यहीं पर राज्य के विकास के लिए जरूरी विधेयक पेश किए जाते हैं, उन पर लंबी बहस होती है और उन्हें कानून का रूप दिया जाता है. इसके अलावा, राज्य का पूरा बजट भी यहीं से मंजूर किया जाता है.
युवाओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा लोकतंत्र असल में कैसे काम करता है, उनके अपने जीवन पर असर डालने वाले फैसले कैसे लिए जाते हैं और जनता के चुने हुए नेता लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं. उन्होंने याद किया कि जब वे खुद सांसद थे, तब भी उन्होंने संसद भवन में विद्यार्थियों को आमंत्रित किया था ताकि वे इन लोकतांत्रिक संस्थानों को करीब से देख सकें.
युवाओं के भविष्य को लेकर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है, जहां हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी की सिफारिश या बड़े रसूख की जरूरत न पड़े. युवा केवल अपने हुनर, कौशल और कड़ी मेहनत के दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकें. सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में आए बड़े बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ किया कि पंजाब में अब नौकरियां पूरी तरह से योग्यता (मेरिट) के आधार पर दी जा रही हैं. इससे हर योग्य उम्मीदवार को राज्य की सेवा करने का बराबर मौका मिल रहा है. समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले युवा को अब यह पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके लिए सफलता के रास्ते खोलेगी.
जनकल्याण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को 'मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना' के बारे में भी जानकारी दी. इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हर नागरिक तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होना बहुत जरूरी है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के किसी भी परिवार को पैसों की तंगी या गरीबी के कारण अपने इलाज से समझौता करने के लिए मजबूर न होना पड़े. सरकार की यह कोशिश है कि आम आदमी की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आसान और बेहतर बनाया जाए.
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और पूरी ईमानदारी, अनुशासन व समर्पण के साथ उसे पाने में जुट जाएं. उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहते हैं और रास्ते में कठिनाई आने पर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते, उन्हें सफलता जरूर मिलती है. ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती. इसलिए बच्चों को बिना किसी डर के खुलकर बड़े सपने देखने चाहिए, बिना किसी बहाने के लगातार काम करना चाहिए और अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए.