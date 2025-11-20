Advertisement
Hindi Newsदेश

महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं. जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की है. इसके तहत हर महीने सेनेटरी नैपकिन दी जाएगी. 

Nov 20, 2025
Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्य को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. उनकी कोशिश है कि पंजाब के हर तबके में जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाए. इसको गति देते हुए अब पंजाब की मान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 13 लाख 65 हजार महिलाओं को हर महीने सरकार के द्वारा सेनेटरी नैपकिन दी जाएगी. इस नई योजना में सक्रियता लाने के लिए बजट का भी आवंटन कर दिया गया है. 

बांटी जाएगी सैनेटरी नैपकिन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे की सरकार की यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लाई गई है. सैनेटरी नैपकिन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए किया जाएगा. इस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही साथ बेहतर ट्रैकिंग के लिए आईटी टूल्स और IEC ड्राइव का इस्तेमाल करने की बात कही है. बता दें कि इस योजना में बदलाव के साथ मंजूरी भी दे दी गई है.

बजट हुआ पास
इस योजना के लिए बजट में 53 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं. इसमें सैनेटरी नैपकिन की खरीददारी से लेकर उसके वितरण तक को मंजूरी मिली है. इसकी वितरण प्रणाली में सक्रियता बरतने और पारदर्शी बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है. 

की जाएगी कड़ी निगरानी
ये योजना पूरी तरह से पारदर्शी हो और लोगों के लिए भरोसेमंद साबित हो, इसकी कड़ी निगरानी करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगी. मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम की मॅानिटरिंग का भी प्लान सरकार ने बनाया है. इतना ही नहीं महिलाओं और किशोरियों के पीरियड के समय स्वच्छता के संबंध में भी जागरूक किया जाएगा, इसमें तेजी लाने के लिए IEC अभियान शुरू किया जाएगा. इस योजना के बारे में मान सरकार ने बताया है कि हर महिला तक स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की पहुंच हमारा उद्देश्य है.

