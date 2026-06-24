पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बठिंडा में आयोजित सरपंच मिलनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2027 को देश को आजाद हुए 80 साल हो जाएंगे. 15 अगस्त को देश आजाद हुआ और देश में लोकतंत्र की नींव रखी गई. लोकतंत्र की नींव की पहली ईंट सरपंच होते हैं, लेकिन सरपंचों को ही सबसे ज्यादा बदनाम करके रख दिया गया है.



उन्होंने कहा कि सरपंच मुझे अपना छोटा-बड़ा भाई, बेटा या भतीजा समझें. इस 15 अगस्त से हर एक सरपंच के खाते में 10 हजार रुपए मिला करेंगे. इसे 10 हजार रुपए मानदेय कह लें, वेतन कह लें या चाय-पानी कह लें, जो मर्जी कह लें, अब सरपंचों को हर महीने 10 हजार रुपए मिला करेंगे.