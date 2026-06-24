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पंजाब में सरपंचों के लिए बड़ा फैसला, अब हर महीने मिलेगा 10,000 रुपये वेतन; मान सरकार का ऐलान

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. सीएम मान ने एक कार्यक्रम में कहा कि आगामी 15 अगस्त से पंजाब के सभी गावों के सरपंचों को हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:52 PM IST
पंजाब में सरपंचों के लिए बड़ा फैसला, अब हर महीने मिलेगा 10,000 रुपये वेतन; मान सरकार का ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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