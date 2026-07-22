Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति: कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही फाउंडर और CEO बन रहे पंजाब के युवा

भगवंत मान सरकार की 'शिक्षा क्रांति': कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही फाउंडर और CEO बन रहे पंजाब के युवा

भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति और 'बिजनेस क्लास' कार्यक्रम के तहत पंजाब के छात्रों ने पहले ही वर्ष 90 करोड़ रुपये का कारोबार किया. जानिए कैसे यह योजना युवाओं को जॉब क्रिएटर बना रही है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 22, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:58 AM IST
भगवंत मान सरकार की 'शिक्षा क्रांति': कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही फाउंडर और CEO बन रहे पंजाब के युवा

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UPSC Vacancy: प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल बनने का मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
upsc recruitment53 min ago
2
Kaylee Hottle55 min ago
3
hariyali teej 20261 hr ago
4
entertainment1 hr ago
5
Andhra Pradesh1 hr ago