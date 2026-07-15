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पंजाब की 'मांवां धियां सत्कार योजना' सफल.. लाभार्थियों की सूची में लुधियाना रहा सबसे आगे, अबतक कितनों ने किया रजिस्ट्रेशन?

Punjab Goverment: पंजाब सरकार की मांवां धियां सत्कार योजना के तहत 14 जुलाई 2026 तक कुल 68.9 लाख लोगों का नाम दर्ज हुआ. लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे जिलों में अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 15, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:03 PM IST
पंजाब की 'मांवां धियां सत्कार योजना' सफल.. लाभार्थियों की सूची में लुधियाना रहा सबसे आगे, अबतक कितनों ने किया रजिस्ट्रेशन?

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