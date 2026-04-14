Advertisement
trendingNow13178895
Hindi Newsदेशपंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे

पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे

Punjab Women Welfare Scheme: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर राज्य की लगभग सभी महिलाओं के कल्याण के लिए योजना की शुरुआत की. 'मांवां धीयां सतिकार योजना' के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह योजना बाबा साहिब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे

Punjab News: बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर एक निर्णायक कल्याण अभियान की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब में लगभग हर महिला के सशक्तिकरण के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश भर की महिलाओं को 1000 से 1500 रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. 

महिलाओं के लिए योजना 

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा. योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी. इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए. 26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है. वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है. उन्होंने कहा,' शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा. जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा.' 

पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा,' पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं.' उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा,' उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा.' दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा,' पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है. अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है.' जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,' मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

 'महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता जरूरी...'  

आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,' घरेलू भलाई को बेहतर बनाने, लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक- आर्थिक फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करना जरूरी है.' मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,' यह योजना राज्य भर में महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाती है और सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को ठोस वित्तीय आजादी में बदलना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा,' 18 साल या उससे अधिक उम्र की हर महिला, जो राज्य में वोटर के रूप में पंजीकृत है और जिसके पास पंजाब की रिहायशी को दर्शाने वाला एक प्रमाणिक आधार कार्ड है और भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पंजाब का एक प्रमाणिक वोटर आईडी है, वह इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में रजिस्टर होने की योग्य होगी.'

 सबसे बड़ी महिला-केंद्रित समाज कल्याण पहल 

वित्तीय प्रतिबद्धता पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,' वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 9300 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है और योजना के पैमाने और पहुंच को देखते हुए यह पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी महिला-केंद्रित समाज कल्याण पहलों में से एक बनने की उम्मीद है.'इस पहल के पीछे की प्रेरणा को दोहराते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला,' यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि है, जो महिलाओं को सशक्त बनाकर और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाकर उनके विकास के समर्थक थे.' इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीन लाभार्थियों हरबंस कौर, दीक्षा और सिमरन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सौंपे. लाभार्थियों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यह उनकी वित्तीय आजादी को काफी मजबूत करेगा. उन्होंने कहा,' यह अहम पहल हमारे विकास में विशेष भूमिका निभाएगी और पहली बार किसी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने हमारे बारे में सोचा है.'इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ और मोहिंदर भगत, वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया, लोकसभा सदस्य डॉ. राजकुमार चब्बेवाल, चेयरमैन पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक पवन कुमार टीनू और अन्य शामिल थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Punjab news

Trending news

पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया