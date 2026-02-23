Advertisement
trendingNow13119678
Hindi Newsदेशअब ये तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान क्या है? गुरदासपुर थाने में घुसकर जवानों की हत्या कर बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन

अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? गुरदासपुर थाने में घुसकर जवानों की हत्या कर बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन

Gurdaspur Police Murder: पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा के पास दो पुलिस जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' नामक एक नए संगठन ने ली है. सुरक्षा एजेंसियां इस अज्ञात संगठन के दावे और सीमा पार से जुड़े संभावित आतंकी लिंक की जांच कर रही हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? गुरदासपुर थाने में घुसकर जवानों की हत्या कर बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन

Gurdaspur Police Murder: पंजाब की सीमा से सटे इलाके में एक बेहद गंभीर और डराने वाली घटना सामने आई है. गुरदासपुर जिले के अधियां गांव की पुलिस चौकी में घुसकर दो जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. ये जगह पाकिस्तान की सीमा से लगभग एक किलोमीटर दूर बताई जा रही है. दोनों जवानों की उम्र 50 साल के आसपास थी. घटनास्थल से छह खाली कारतूस मिले हैं. पूरे इलाके को घेराबंदी में ले लिया गया है. पंजाब पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं. ये गांव जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है. वहीं चंडीगढ़ से इसकी दूरी लगभग ढाई सौ किलोमीटर बताई जा रही है.

इस वारदात की जानकारी पुलिस को काफी देर से मिली थी. गांव के सरपंच को सुबह फोन करके चौकी जाकर दोनों जवानों की हालत देखने को कहा गया था. सरपंच जब लगभग 8 बजे चौकी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सहायक उप निरीक्षक कुर्सी पर सीधा बैठा हुआ था. उसके दोनों हाथ जेब में थे. दूसरा होमगार्ड चारपाई पर रजाई ओढ़े लेटा था. 

पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था. लेकिन पास जाकर देखने पर सच्चाई सामने आई. दोनों को गोली मार दी गई थी. इसके बाद तुरंत थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई. कुछ ही देर में जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए आतंकी संगठन का नाम 

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल एक नए नाम को लेकर खड़ा हो गया है. एक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. इस संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान बताया जा रहा है. इस नाम से संदेश और पर्चे इंटरनेट माध्यमों पर फैलाए गए हैं. इनमें एक निशान, झंडा और मारे गए दोनों जवानों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह संगठन उनके लिए अब तक लगभग अनजान रहा है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ये कोई असली आतंकी संगठन है या किसी और गिरोह द्वारा बनाया गया नाम है.

क्या है तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान?

अब सवाल ये उठता है कि आखिर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान क्या है. जांच एजेंसियों को अब तक ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे ये साफ हो सके कि ये भारत में पहले से सक्रिय कोई बड़ा संगठन रहा हो. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह जिम्मेदारी लेने का दावा झूठा तो नहीं है. 

अधिकारियों का मानना है कि कई बार अपराधी डर फैलाने के लिए किसी नए नाम से जिम्मेदारी लेने का नाटक भी करते हैं. इसलिए आतंकी कनेक्शन, अपराधी गिरोह और सीमा पार से जुड़े नेटवर्क तीनों पहलुओं पर जांच चल रही है. कुछ जरूरी सुराग मिलने की भी बात कही जा रही है.

आसपास के इलाकों की तलाशी जारी

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि चौकी की ओर जाने वाली सड़क पर बंद कैमरे लगे हुए थे. लेकिन वे काफी समय से खराब बताए जा रहे हैं. इससे हमलावरों की पहचान करना मुश्किल हो गया है. फॉरेंसिक की टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं. आसपास के इलाकों की तलाशी ली जा रही है. 

मोबाइल और इंटरनेट गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर चौकी तक कैसे पहुंचे और बिना किसी रुकावट के वारदात को अंजाम देकर कैसे निकल गए.

संवेदनशील है ये इलाका

ये इलाका पहले भी गंभीर हमलों का गवाह रह चुका है. 2015 में दीनानगर थाना पर हमला हुआ था. इसके बाद 2016 में पठानकोट एयरफोर्स को निशाना बनाया गया था. दोनों मामलों में घुसपैठ का रास्ता यही बॉर्डर क्षेत्र बताया गया था. 

इसी वजह से पठानकोट जिला और गुरदासपुर का इलाका हमेशा से संवेदनशील माना जाता रहा है. अब तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नाम से सामने आई इस जिम्मेदारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को और बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

tehreek e taliban hindustanPunjabGurdaspur police

Trending news

2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी ढेर... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर
Indian Army
2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी ढेर... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना