शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा?

High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान किया है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी महिला क शादी के बाद अपने एक्स (पूर्व प्रेमी) से एक बार मिलना व्यभिचार (एडल्ट्री) को साबित नहीं कर सकता. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने माना कि शादी के पहले अगर महिला का किसी के साथ संबंध था, तो इसके शादी के बाद गलत कैसे माना जा सकता है.

दरअसल, पूरा मामला एक भारतीय नौसेना में काम करने वाले सैनिक और उसकी पत्नी की तलाक से जुड़ा है. दोनों की शादी पांच साल पहले नवंबर 2021 में हुई थी. अभी तक इस दंपती की कोई संतान नहीं है. पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के शादी के बाद कुछ पुरुषों से संबंध हैं. इनमें से एक व्यक्ति वह भी है, जिससे कथित तौर पर उसकी पत्नी का शादी से पहले संबंध था.

पति ने लगाए थे ये आरोप

पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी झगड़ालू है और देर रात तक घर से बाहर रहती है. इसके अलावा एक बिस्तर पर सोने से इनकार करती थी. वहीं, लंबे समय तक अजनबियों से बात करती थी. पति का कहना है कि 11 जनवरी 2013 को उसने अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ अपने घर पर आपत्तिजनक स्थिति में पाया. इसके बाद ही शख्स ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया. हालांकि, पत्नी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और पति एवं ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए. इसके अलावा पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके ससुर की उसपर गलत नजर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?

फैमली कोर्ट में हुआ था तलाक

पत्नी के आरोपों पर फैमली कोर्ट ने कहा कि यह ससुर की नीयत खराब थी, तो वह कहीं भी उसके साथ क्यों जाती थी. फैमली कोर्ट ने पत्नी के आरोपों को लापरवाह, गैरजिम्मेदाराना और झूठा बताया और इस प्रकार से किसी के चरित्र पर बेबुनियाद लगाए जा रहे आरोप को पति के प्रति क्रूर करार दिया.

इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया. उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के लिए पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाना पूरी तरीके से मानसिक क्रूररता के दायरे में आता है. कोर्ट ने यह भी माना कि दोनों के बीच तलाक का आधार व्यभिचार नहीं, बल्कि पत्नी द्वारा किया गया क्रूर व्यवहार है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

यह भी पढ़ें: भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर युगांडा की महिला को क्यों किया क्वारंटीन, सरकार क्या बोली?