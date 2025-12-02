पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग; दिल्ली-NCR को भी मिला लाभ

Delhi NCR Pollution Update: इस साल पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई है. यह हम नहीं, बल्कि इसरो के आंकड़े कह रहे हैं. अगर यह सच है तो आखिर यह जादू कैसे हो गया.
North India Pollution Update: पंजाब और हरियाणा में इस साल खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी कमी दर्ज की गई है. इस बार ISRO की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक निगरानी रखी गई थी. यह डेटा मिलने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं. जिनसे साफ दिखता है कि पराली जलाने की समस्या लगातार घट रही है और सुधार का यह रुझान पिछले कई वर्षों से जारी है.
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी
पंजाब की बात करें तो 2025 में कुल 5,114 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज कीं. यह संख्या बीते साल यानी 2024 की तुलना में 53% कम है. वहीं 2023 की तुलना में 86%, 2022 की तुलना में 90% और 2021 के मुकाबले 93% की गिरावट दर्ज की गई. इतने बड़े पैमाने पर कमी बीते वर्षों में पहली बार देखने को मिली है, जिसने साफ संकेत दिया है कि सरकारी योजनाएं और जमीनी स्तर पर लागू प्रयास असर दिखाने लगे हैं.
हरियाणा में भी दिखाई दिए उत्साहजनक सुधार
हरियाणा ने इस साल पराली जलाने की 662 घटनाएं दर्ज कीं. यह आंकड़ा भी पिछले साल की तुलना में 53% कम रहा. 2023 के मुकाबले 71%, 2022 के मुकाबले 81% और 2021 की तुलना में 91% गिरावट दर्ज हुई. पंजाब की तरह हरियाणा में भी यह 2021 के बाद का सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है.
पराली प्रबंधन के कारण आई गिरावट
CAQM के अनुसार, कई उपायों के चलते यह सुधार देखने को मिल रहा है. फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की बड़ी तैनाती, राज्य और जिला-स्तर पर बनाए गए मजबूत एक्शन प्लान, कानून के सख्त पालन और पुआल के वैकल्पिक उपयोग ने इस कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बायोमास ऊर्जा, उद्योगों में बॉयलर उपयोग, बायो-एथेनॉल उत्पादन, पावर प्लांट्स में को-फायरिंग, ईंट-भट्टों और पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल—इन सबने पराली को कचरे के बजाय संसाधन में बदला.
संगठित निगरानी और त्वरित ऐक्शन से हुआ फायदा
इसके साथ ही राज्य कृषि विभागों, ज़िला प्रशासन और CAQM के बीच लगातार समन्वय बना रहा. फ्लाइंग स्क्वॉड, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, फील्ड अधिकारी, हॉटस्पॉट निगरानी टीमें और किसान जागरूकता अभियानों ने भी फायर घटनाओं पर नियंत्रण में मदद की. चंडीगढ़ में स्थापित CAQM का समर्पित सेल अब पूरे साल स्टबल मैनेजमेंट और प्रदूषण की निगरानी करता है.
पराली जलाने में आई यह गिरावट दिल्ली-एनसीआर की हवा को बिगड़ने से रोकने में सहायक रही. CAQM का मानना है कि यदि इसी रफ्तार से प्रयास जारी रहे तो आने वाले वर्षों में एयर क्वालिटी में और सुधार होगा तथा लक्ष्य पूर्ण रूप से पराली जलाना खत्म करने का जल्द हासिल किया जा सकेगा.
