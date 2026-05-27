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भयंकर गर्मी ने पंजाब के अस्पतालों में बढ़ाई भीड़, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' बनी बड़ा सहारा

पंजाब की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के हालिया आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार महीनों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस कैशलेस इलाज दावों की सबसे बड़ी श्रेणियों में शामिल रहीं. एक्यूट फेब्राइल इलनेस के 5840 मामले दर्ज किए गए, जिन पर 1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 27, 2026, 03:34 PM IST
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भयंकर गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है. धूप और उमस के चलते लोग बीमार पड़ने लगे हैं. पंजाब में बीते कुछ दिनों से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है. रोजमर्रा की बीमारियों से राहत पाने के लिए पहले से ही मरीज़ों की भीड़ झेल रहे सरकारी अस्पतालों में अब बुखार, सांस और पेट संबंधी बीमारी के मामलों में नई बढ़ोतरी देखी जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार यह मौसमी लहर हर साल चिंताजनक रूप से लौटती है. बीमार लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना बेहद राहत देने वाली साबित हो रही है. 

एक्यूट फेब्राइल इलनेस कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि अचानक तेज़ बुखार से होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई बीमारियां हो सकती हैं. यूएस सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार ऐसी स्थितियां वायरल, बैक्टीरियल या परजीवी संक्रमणों के कारण हो सकती हैं. कई बार मरीज़ बुखार को मुख्य लक्षण के रूप में लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जबकि संक्रमण का मूल कारण शुरुआती में पता नहीं चल पाता. 

पंजाब की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के हालिया आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार महीनों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस कैशलेस इलाज दावों की सबसे बड़ी श्रेणियों में शामिल रहीं. एक्यूट फेब्राइल इलनेस के 5840 मामले दर्ज किए गए, जिन पर 1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया.

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इसके अलावा पानी से फैलने वाले और सांस संबंधी बीमारियों के भी केस बढ़ रहे हैं. एंटरिक फीवर के 1396 मामले दर्ज हुए, जिन पर 30.47 लाख के दावे किए गए. निमोनिया के 377 मामलों पर 11.06 लाख, जबकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस के 326 मामलों पर 9.24 लाख रुपये खर्च हुए. वहीं मानसून के दौरान अक्सर चर्चा में रहने वाली बीमारियों के मामले अपेक्षाकृत सीमित रहे. डेंगू के केवल 12 मामले दर्ज हुए, जिन पर ₹40,880 का दावा हुआ. मलेरिया के सिर्फ 3 मामले, चिकनगुनिया के 6 मामले और हीट स्ट्रोक के 4 मामले सामने आए. 

एक्सपर्ट अभी किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की सलाह दे रहे हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार बारिश होने पर बीमारियां बढ़ सकती हैं. पटियाला स्थित सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विकास गोयल ने बताया कि यह स्थिति हर वर्ष ओपीडी में दिखाई देने वाले समान्य मौसमी दबाव को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण एक्यूट फेब्राइल इलनेस, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, सांस, स्किन और आंखों से जुड़ी एलर्जी के मामले बढ़ जाते हैं. गरम मौसम के कारण लोग अक्सर इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है.

डॉ. विकास गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीज़ों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, क्योंकि इससे उन्हें बिना आर्थिक बोझ के अस्पताल में भर्ती होकर कैशलेस उपचार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करती है कि मरीज़ बिना पैसे की चिंता किए समय पर इलाज प्राप्त कर सके. समय पर जांच और इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि आर्थिक बाधा दूर होने से लोग इलाज में देरी नहीं करते. 

बच्चे अत्यधिक गर्मी और उमस वाले मौसम में सबसे अधिक चपेट में आते हैं. गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने चेतावनी दी कि नवजात और छोटे बच्चे संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं. उन्होंने बताया कि ठीक से आहार न लेना, बार-बार उल्टी होना, तेज सांस चलना, डिहाइड्रेशन, दौरे पड़ना और लगातार बुखार जैसे लक्षणों को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि तीन महीने से कम उम्र के शिशु में किसी भी तरह के बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. डॉ. शशि कांत धीर ने यह भी कहा कि  जागरूकता अभियान, स्वच्छता शिक्षा, टीकाकरण और मच्छर नियंत्रण उपायों से संक्रमण फैलने से रोकने में अभिभावकों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कर्मियों और स्कूलों की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है.

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