/CISF बनेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, IIT रोपड़ के साथ किया समझौता; मिलेगी 6 हफ्ते की खास ट्रेनिंग

Punjab News: पंजाब में सिविल एविएशन सेक्टर में साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत और अभेद्य बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एयरपोर्ट सेक्टर ने 7 अगस्त 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
इस समझौते के तहत CISF के जवानों को साइबर सुरक्षा में निपुण बनाने के लिए 6 सप्ताह की विशेष आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी.
यह पहल प्रधानमंत्री जी द्वारा DsGP/IsGP सम्मेलन-2024 में रखे गए विजन और केंद्रीय गृह मंत्री के उन निर्देशों के सीधे अनुपालन में है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और राज्य पुलिस संगठनों के भीतर एक समर्पित 'साइबर कमांडो' कैडर विकसित करने पर जोर दिया गया था.
CISF के महानिदेशक (DG) श्री प्रवीर रंजन के नेतृत्व में, बल ने उभरते हुए साइबर खतरों को पहचानने, उनसे निपटने और उनका त्वरित समाधान करने के लिए विशेष जवानों की एक टीम तैयार करने का बीड़ा उठाया है.
हवाई अड्डे हमारे देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में से एक हैं. ऐसे में यहां होने वाला कोई भी साइबर व्यवधान बड़े पैमाने पर सुरक्षा, संचालन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है. इसी खतरे को भांपते हुए यह विशेष कैडर तैयार किया जा रहा है.
IIT रोपड़ SCALE फाउंडेशन और CISF की इस संस्थागत साझेदारी के तहत 6 सप्ताह का यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क (No-cost basis) आयोजित किया जाएगा. इस ट्रेनिंग में जवानों को किताबी ज्ञान (Theory) के साथ-साथ जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक (Practical) चुनौतियों से भी रूबरू कराया जाएगा.
इस विशेष पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अहम विषयों को शामिल किया गया है:
इस ऐतिहासिक MoU पर IIT रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा और CISF (नई दिल्ली) के आईजी/एयरपोर्ट सेक्टर-I, श्री सेंथिल अवुडई कृष्णा राज एस (IPS) ने हस्ताक्षर किए.
इस अवसर पर IIT रोपड़ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें SCALE फाउंडेशन के समन्वयक व निदेशक डॉक्टर सारंग गुम्फेकर और सेंटर फॉर ड्रोन एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स के डीन और प्रमुख डॉक्टर शशि शेखर झा शामिल थे. साथ ही, CISF की ओर से CASO (ASG चंडीगढ़) श्री संतोष कुमार सुमन और अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी भी उपस्थित रहे.
IIT रोपड़ के साथ यह साझेदारी CISF को तकनीक के मोर्चे पर और भी मजबूत और भविष्य के लिए तैयार (Future-ready) बनाएगी. इस विशेष 'साइबर सुरक्षा कैडर' के तैयार होने से न केवल विमानन सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को भी एक नई ताकत देगा.