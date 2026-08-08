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CISF बनेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, IIT रोपड़ के साथ किया समझौता; मिलेगी 6 हफ्ते की खास ट्रेनिंग

Cyber Security In Punjab: पंजाब में साइबर सिक्योरिटी मामले को लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एयरपोर्ट सेक्टर ने IIT रोपड़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इसके लिए CISF के जवानों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 08, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:15 PM IST
CISF बनेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, IIT रोपड़ के साथ किया समझौता; मिलेगी 6 हफ्ते की खास ट्रेनिंग

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