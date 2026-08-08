/CISF बनेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, IIT रोपड़ के साथ किया समझौता; मिलेगी 6 हफ्ते की खास ट्रेनिंग

इस अवसर पर IIT रोपड़ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें SCALE फाउंडेशन के समन्वयक व निदेशक डॉक्टर सारंग गुम्फेकर और सेंटर फॉर ड्रोन एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स के डीन और प्रमुख डॉक्टर शशि शेखर झा शामिल थे. साथ ही, CISF की ओर से CASO (ASG चंडीगढ़) श्री संतोष कुमार सुमन और अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी भी उपस्थित रहे.