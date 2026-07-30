/पंजाब में नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी नई ताकत, 23 जिलों में तैनात होंगे मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी

पंजाब सरकार ने नशे की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने फरवरी 2026 में देश की पहली 'लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (LMHP)' फेलोशिप शुरू की थी. इस कार्यक्रम के पहले बैच के 13 फेलो अब पंजाब के अलग-अलग जिलों में काम कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
ये फेलो मुख्यमंत्री भगवंत मान के 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उनका उद्देश्य सिर्फ नशे का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना भी है. अब पंजाब सरकार इस कार्यक्रम के दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू करने जा रही है. इस बार 10 फेलो और 7 सीनियर एसोसिएट चुने जाएंगे. सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी 23 जिलों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का मजबूत नेटवर्क तैयार करना है. यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (DITSU) के सहयोग से चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना है जो वैज्ञानिक तरीके से नशे की रोकथाम और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) का काम कर सकें.
इस फेलोशिप में मनोविज्ञान, जनस्वास्थ्य और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े युवा पेशेवर शामिल होते हैं. इनका चयन कठिन प्रक्रिया के बाद किया जाता है. चयनित फेलो दो साल तक राज्य के नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर काम करते हैं. उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता, रिलैप्स प्रिवेंशन, कार्यक्रम प्रबंधन, सामुदायिक रिहैबिलिटेशन और नेतृत्व से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. यह प्रशिक्षण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से कराया जाता है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार एक तरफ नशा तस्करों और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित कर रही है कि नशे के शिकार हर व्यक्ति को सम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले. डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशे की लत एक लंबी अवधि की स्वास्थ्य समस्या है, इसलिए मरीजों को लगातार देखभाल की जरूरत होती है. जिला अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में काम करते हुए एलएमएचपी फेलो मरीजों और उनके परिवारों की मदद करते हैं. वे मरीजों को इलाज से जोड़ते हैं, दोबारा नशे की ओर लौटने से रोकने में सहयोग करते हैं और समाज में नशे से जुड़े कलंक को कम करने की कोशिश भी करते हैं. पहले बैच के फेलो स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नशा मुक्ति कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने में भी योगदान दे रहे हैं.
पंजाब सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई रोकने से नहीं जीती जा सकती. इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, परिवारों का सहयोग बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को सम्मान के साथ नई जिंदगी देना भी उतना ही जरूरी है.