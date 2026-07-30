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पंजाब में नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी नई ताकत, 23 जिलों में तैनात होंगे मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि परिवारों को फिर से जोड़ना और लोगों में नई उम्मीद जगाना है. उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' केवल नशे के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि पंजाब के युवाओं को सही रास्ते पर वापस लाने का जन आंदोलन है.

Published: Jul 30, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:26 PM IST
पंजाब में नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी नई ताकत, 23 जिलों में तैनात होंगे मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी

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