/पंजाब में नशा मुक्ति अभियान को मिलेगी नई ताकत, 23 जिलों में तैनात होंगे मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार एक तरफ नशा तस्करों और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित कर रही है कि नशे के शिकार हर व्यक्ति को सम्मान के साथ नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले. डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि नशे की लत एक लंबी अवधि की स्वास्थ्य समस्या है, इसलिए मरीजों को लगातार देखभाल की जरूरत होती है. जिला अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में काम करते हुए एलएमएचपी फेलो मरीजों और उनके परिवारों की मदद करते हैं. वे मरीजों को इलाज से जोड़ते हैं, दोबारा नशे की ओर लौटने से रोकने में सहयोग करते हैं और समाज में नशे से जुड़े कलंक को कम करने की कोशिश भी करते हैं. पहले बैच के फेलो स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नशा मुक्ति कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने में भी योगदान दे रहे हैं.