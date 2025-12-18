AAP सरकार की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल

Arvind Kejriwal on Punjab Local Body Election: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान को देते हुए इसे उनके सुशासन पर जनता की मुहर बताया. उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों में आप ने लगभग 70% सीटों पर जीत हासिल की है.
Punjab Local Body Polls: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिया और इसे उनके सुशासन पर जनता की मुहर बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार के पक्ष में लहर है क्योंकि मुख्यमंत्री मान ने जनता के लिए बहुत काम किया है. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सत्ता समर्थक लहर है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के परिणाम बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने लगभग 70% सीटों पर जीत हासिल करके चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है. यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.
पंजाब ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में AAP की बम्पर जीत के बाद AAP National Convenor @ArvindKejriwal जी और CM @BhagwantMann जी की महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता | LIVE https://t.co/MRZ0jBQqvI
— AAP (@AamAadmiParty) December 18, 2025
'आप' सरकार से खुश है लोग: केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि मान सरकार ने पंजाब में नशीले पदार्थों के तस्करों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और पंजाब में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि राज्य में 58000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. राज्य भर में लगभग 1000 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं. लोग इस सुविधा से बहुत खुश हैं. जनवरी से हर परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा मिलेगा. केजरीवाल ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई. इस बीच, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जड़ें देशभर में फैल रही हैं क्योंकि पार्टी ने कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में असाधारण प्रदर्शन किया है. उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया. परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में जहां भी हमारे उम्मीदवार कम अंतर से हारे हैं, वे आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे जुड़ेंगे.
बता दें, पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के अंतिम परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए. आधिकारिक तौर पर घोषित परिणामों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) ने कई जिलों में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है और कई जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर जीत हासिल की है. कांग्रेस पार्टी ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए कई जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्रों में जीत हासिल की. पार्टी नेताओं ने इन नतीजों को स्थानीय स्तर पर जनता के समर्थन का प्रतिबिंब बताया.
शिरोमणि अकाली दल ( एसएडी ) चुनिंदा क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रहा और अपने पारंपरिक गढ़ों में सीटें जीतीं, जबकि पार्टी नेताओं ने कहा कि परिणाम ग्रामीण मतदाताओं के बीच निरंतर समर्थन को रेखांकित करते हैं. स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया. उन्होंने जिला परिषदों और पंचायत समितियों दोनों में कई सीटें जीतीं, जो इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों और व्यक्तियों के महत्व को दर्शाती हैं. अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी भी मतगणना केंद्र से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.
