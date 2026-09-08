/पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा उठाया, मिली जिल्लत तो मौत को गले लगाया, AAP सरकार पर बीजेपी-कांग्रेस का अटैक

पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर एक 50 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद राज्य में सियासी बवंडर आ गया. उसने वीडियो बनाकर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ड्रग्स की समस्या को रोकने में नाकाम रही है. इसके बाद बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस बारे में आपको बताएंगे लेकिन पहले जान लीजिए कि आत्महत्या करने वाले गुलजार सिंह ने वीडियो में क्या कहा?
संगरूर जिले में रहने वाले गुलजार सिंह ने कीटनाशक खा लिया था और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई. वीडियो में उन्होंने कहा, 'मेरी मौत के लिए चीमा भी जिम्मेदार हैं.' वे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की बात कर रहे थे, जिनसे उन्होंने एक गांव के दौरे के दौरान पंजाब में ड्रग्स की समस्या के बारे में सवाल पूछा था.
इसके बाद, गुलजार सिंह ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के नेता से सवाल पूछने पर पुलिस उन्हें एक तरफ ले गई और माफी मांगने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला.
One simple, direct question to the @AAPPunjab government on drugs landed 50-year old Gulzar Singh straight in the hospital!
‘My son consumes Chitta daily! Why hasn’t the Aam Aadmi Party done anything to stop it. Why have you all failed so miserably in stopping drug trade?’… pic.twitter.com/t1oqMFf2JA
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 7, 2026
मरने से पहले उस शख्स ने कहा, 'मेरी मौत के लिए सरपंच भी जिम्मेदार है. मैंने चीमा से ड्रग्स के बारे में सवाल पूछा था. मेरा बेटा ड्रग्स लेता है. मेरा घर बिक गया. मेरे पास कुछ नहीं बचा है और आखिरकार अब मैंने जहर खा लिया है. पंजाब में कहीं भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई है.' सिंह के बेटे ने बताया कि जब उनके पिता ने आरोप लगाया कि उनके गांव में खुलेआम ड्रग्स बेचे जाते हैं, तो सरपंच नाराज हो गए. बेटे ने कहा, 'सरपंच बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरे पिता को डांटा.'
यह घटना कुछ दिन पहले हुई उस घटना के बाद सामने आई है, जिसमें CM भगवंत मान के एक प्रोग्राम में ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एक शख्स ने काला झंडा दिखाया था. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कथित तौर पर प्रताड़ित किया था.
गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार पर जोरदार हमला बोला. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, 'हमने पहले भी पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, और अब हमें एक दुखद खबर मिली. पंजाब के हमारे एक भाई दलित समुदाय से आने वाले गुलज़ार सिंह सीएम भगवंत मान की नाक के नीचे राज्य में ड्रग्स के कारोबार और उससे जुड़ी समस्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी. संगरूर जिले के रहने वाले गुलजार सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से तब गुहार लगाई थी, जब मंत्री उनके गांव आए थे. उन्होंने रोते हुए कहा था, 'मेरा बेटा 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) ले रहा है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.'
भाटिया ने आगे कहा, 'गुलजार सिंह ने मंत्री हरपाल सिंह चीमा से यही गुहार लगाई थी.मामला तब और दुखद और गंभीर हो गया जब मंत्री के जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक स्थानीय सरपंच गुलजार सिंह के घर पहुंचे. मदद करने के बजाय, उन्होंने गुलजार सिंह को डराया-धमकाया. उन पर बदसलूकी का आरोप लगाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा. उन्हें इतना परेशान और प्रताड़ित किया गया कि हताशा में आकर गुलजार सिंह ने जहर खा लिया. जहर खाने से पहले गुलजार सिंह ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया. इसमें उन्होंने पंजाब के हालात के लिए चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जहां युवाओं को नशीले पदार्थ, ड्रग्स और 'चिट्टा' आसानी से मिल जाते हैं, जबकि सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करती. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सोमवार को गुलजार सिंह का निधन हो गया.'
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा, 'उनकी मौत राज्य में फैली ड्रग्स की समस्या की एक गंभीर याद दिलाती है, जिसे AAP की पंजाब सरकार करोड़ों रुपये के विज्ञापनों के जरिए छिपाने की कोशिश करती है. लेकिन सच को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता. इस बेगुनाह शख्स की मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं.' शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ड्रग्स के मुद्दे पर AAP सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा कि AAP सरकार ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया?
सरकार के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के सरकारी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में इलाज कराने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वालों की संख्या 2024 में 9,577 से बढ़कर 2025 में 25,290 हो गई, जो 164 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा है. जुलाई तक 14,000 से अधिक मरीज भर्ती हो चुके थे, जिससे पता चलता है कि इस साल भी यह बढ़ोतरी जारी है.