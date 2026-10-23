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नशे के खिलाफ पंजाब का नया दांव, 40 कॉलेजों में खुलेंगे 'संगत' क्लब; युवाओं को मिलेगी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग

Punjab Mission Against Drugs: पंजाबव में सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. इसके तहत कई कॉलेजों में 'संगत' मानसिक स्वास्थ्य क्लब शुरू किए गए हैं. इसका मकसद युवाओं में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देना है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 23, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 12:08 PM IST
नशे के खिलाफ पंजाब का नया दांव, 40 कॉलेजों में खुलेंगे 'संगत' क्लब; युवाओं को मिलेगी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग

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