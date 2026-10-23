नशे के खिलाफ पंजाब का नया दांव, 40 कॉलेजों में खुलेंगे 'संगत' क्लब; युवाओं को मिलेगी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग

शुभारंभ समारोह में 'युवा' (Yuvaa) के सह-संस्थापक और प्रमुख निखिल तनेजा तथा बॉलीवुड अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने भी भाग लिया, उन्होंने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके लिए ऐसा वातावरण बनाने के महत्त्व पर चर्चा की, जहां उनकी बात सुनी जाए, उन्हें समझा जाए और सहयोग दिया जाए. पंजाबी हास्य कलाकार मनप्रीत सिंह, जिन्हें 'द कॉमिक सिंह' के नाम से जाना जाता है, ने भी समारोह में प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, भाग लेने वाले कॉलेजों के नोडल प्रोफेसर, 'संगत' के विद्यार्थी सदस्य और आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. मानसिक स्वास्थ्य को नशे की रोकथाम की रणनीति के केंद्र में रखते हुए 'संगत' का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने साथियों की सहायता करने, समय रहते हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और कॉलेज परिसरों में अधिक खुला और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सशक्त करना है. यह पहल 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' के तहत नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें रोकथाम, जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है.