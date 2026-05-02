अब पैसों की कमी से नहीं थमेगी जिंदगी की रफ्तार, पंजाब में 1 लाख डायलिसिस मुफ्त, भगवंत मान सरकार ने खर्च किए ₹16.5 करोड़

Punjab Cashless Dialysis Scheme: अब तक भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत लगभग 1 लाख डायलिसिस प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं, जिन पर करीब ₹16.5 करोड़ का खर्च वहन किया गया है.

Punjab Cashless Dialysis Scheme: भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज (दीर्घकालिक गुर्दा रोग) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में सरकार द्वारा समर्थित कैशलेस डायलिसिस योजनाएं मरीजों के लिए जीवनरेखा बनकर उभर रही हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलाज की सफलता अभी भी इलाज की उपलब्धता और पैसे खर्च करने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर है, न कि उपचार पर. लुधियाना के ध्यान सिंह हफ्ते में दो बार अस्पताल जाते हैं. लंबे समय से डायलिसिस करवा रहे मरीजों की तरह, उन्हें भी नियमित उपचार के बावजूद कई शारीरिक और मेटाबोलिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि, 'सेहत कार्ड' के जरिए मिलने वाली आर्थिक सहायता से कुछ हद तक राहत मिलती है. अब तक वे दर्जन से अधिक बार कैशलेस इलाज ले चुके हैं. वे कहते हैं, 'जब से मैंने मुख्यमंत्री सेहत योजना में पंजीकरण करवाया है, तब से सिमरिता नर्सिंग होम में मेरा डायलिसिस मुफ्त हो रहा है.' क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवन दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि मशीन के चक्रों में सिमट जाता है. हफ्ते में दो से तीन बार, करीब चार घंटे तक, शरीर से रक्त निकालकर डायलिसिस मशीन से फिल्टर किया जाता है और फिर उन विषाक्त पदार्थों से साफ करके वापस शरीर में डाला जाता है, जिन्हें निष्क्रिय किडनियां अब निकाल नहीं पातीं. यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखती है, लेकिन पूरी तरह स्वास्थ्य को बहाल नहीं करती. भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जिसका सीधा संबंध मधुमेह और उच्च रक्तचाप के बढ़ते मामलों से है. सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर साल लाखों मरीज एंड स्टेज किडनी डिजीज तक पहुंच जाते हैं, जहां जीवित रहने के लिए या तो लंबे समय तक डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. वैश्विक स्तर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस बीमारी को तेजी से बढ़ने वाली गैर संचारी बीमारियों में से एक मानता है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती उम्र और जीवनशैली से जुड़े जोखिम कारक हैं. भारत में यह संकट लागत के कारण और भी गंभीर हो जाता है. निजी क्षेत्र में एक डायलिसिस सत्र की लागत ₹1,500 से ₹4,000 के बीच होती है. अधिकांश मरीजों को हफ्ते में दो से तीन डायलिसिस सत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे वार्षिक खर्च तेजी से कई लाख रुपये तक पहुंच जाता है, जो निरंतर आर्थिक सहायता के बिना अधिकांश परिवारों की पहुंच से बाहर है. इलाज के फैसले अक्सर चिकित्सा जरूरत के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करते हैं. यह भी पढ़ें:- 'सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, लोकतंत्र में मतभेद जरूरी', राहुल को HC ने दी राहत इसी परिप्रेक्ष्य में पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ जैसी सरकारी योजनाएं इलाज में रुकावट को रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अधिकांश मामलों में किडनी डिजीज कई दीर्घकालिक बीमारियों का अंतिम परिणाम होती है, जो वर्षों तक किडनी को नुकसान पहुंचाती रहती हैं और लक्षण देर से सामने आते हैं. 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे मरीजों का जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है और वे इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर नहीं हो रहे. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, 'अब तक सेहत योजना के तहत 1 लाख मुफ्त डायलिसिस उपचार, जिनकी लागत ₹16.5 करोड़ है, प्रदान किए जा चुके हैं। कोई भी मरीज पैसे की कमी के कारण डायलिसिस से वंचित नहीं रहना चाहिए.' मोगा के दिल्ली हार्ट एंड मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. सौरव गोयल का कहना है कि डायलिसिस में आर्थिक सहायता का प्रभाव केवल सुविधा तक सीमित नहीं है. वे बताते हैं, 'डायलिसिस इलाज नहीं, बल्कि जीवन बनाए रखने वाली प्रक्रिया है. अगर मरीज एक या दो सत्र भी छोड़ देता है, तो शरीर में विषाक्त पदार्थ तेजी से जमा हो जाते हैं, जो जानलेवा हो सकते हैं। कैशलेस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इलाज में निरंतरता बनी रहती है, और डायलिसिस में निरंतरता ही जीवन है.' अपना अनुभव साझा करते हुए वे कहते हैं, 'अब हम पहले की तुलना में हर महीने ज्यादा डायलिसिस सत्र कर रहे हैं, जिनमें से कई कैशलेस हैं। यह मरीजों के लिए बड़ी मदद है और डॉक्टरों के लिए भी राहत, क्योंकि इससे आर्थिक कारणों से इलाज रुकने की समस्या कम होती है.' डॉ. गोयल के अनुसार, भारत में सबसे बड़ी चुनौती रोग की समय पर पहचान (अर्ली डिटेक्शन) है. अधिकांश मरीज बहुत देर बाद सामने आते हैं, जब किडनी की कार्यक्षमता काफी हद तक पहले ही खत्म हो चुकी होती है. उस समय विकल्प केवल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक सीमित रह जाते हैं. चिकित्सा रिसर्च बताते हैं कि भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज के कई मरीज इलाज के दौरान भारी आर्थिक बोझ का सामना करते हैं. इलाज शुरू होने के कुछ ही महीनों में कई परिवारों की बचत खत्म हो जाती है या वे कर्ज में डूब जाते हैं. यह भी पढ़ें:- ऑपरेशन ग्लोबल हंट: भगोड़े कमलेश को UAE से दबोच लाई CBI, खुलेंगे बैंक फ्रॉड के राज