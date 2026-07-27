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फेफड़ों की बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे युवा, पंजाब के आंकड़ों से हो जाएं अलर्ट

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/सांस संबंधी उपचार का लाभ उठाया.

Published: Jul 27, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:54 PM IST
फेफड़ों की बीमारी की चपेट में तेजी से आ रहे युवा, पंजाब के आंकड़ों से हो जाएं अलर्ट

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