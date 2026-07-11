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'मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' की राशि का मैसेज मिलते ही छलक पड़े खुशी के आंसू... पूरे पंजाब की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ

Punjab Welfare Scheme For Women: पंजाब सरकार ने 'मुख्य मंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' के तहत लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 1,147 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) किए हैं. पैसे मिलने पर कई महिलाओं ने खुशी जताई है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 11, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:16 PM IST
'मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' की राशि का मैसेज मिलते ही छलक पड़े खुशी के आंसू... पूरे पंजाब की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ
Image Credit: AI Image

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