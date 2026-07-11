'मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' की राशि का मैसेज मिलते ही छलक पड़े खुशी के आंसू... पूरे पंजाब की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ

संगरूर जिले के धूरी की रहने वाली एक विधवा किरण ने कहा कि यह आर्थिक सहायता उनके जीवन के कठिन दौर में बहुत बड़ा सहारा साबित होगी. उन्होंने कहा,' मेरे लिए यह बहुत बड़ी राशि है. मैं विधवा हूं और बहुत गरीब हूं. मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. यह सहायता मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी. मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं.' इसी प्रकार गुरदासपुर जिले के एक गांव की दिहाड़ी मजदूर रीता ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार की कई चिंताएं कम हो गई हैं. उन्होंने कहा,' मुझे इस योजना की जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र से मिली और वहीं की मदद से मैंने आवेदन भरा. मैं और मेरे पति दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं. यह राशि हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है. अब मैं इस पैसे का उपयोग अपनी आवश्यकताओं पर कर सकूंगी.'