'मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' की राशि का मैसेज मिलते ही छलक पड़े खुशी के आंसू... पूरे पंजाब की महिलाओं तक पहुंचा योजना का लाभ

Punjab Goverment: पंजाब सरकार ने 'मुख्य मंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' के तहत अब तक 1,147 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राज्य की लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा किए हैं. अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र महिलाओं को तीन मासिक किस्तों के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 4,500 रुपये की राशि प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी वर्गों की पात्र महिलाओं को तीन मासिक किस्तों के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 3,000 रुपये की राशि दी गई.
यह राशि उन पात्र लाभार्थियों को जारी की गई है, जिनकी रजिस्ट्रेशन 25 जून, 2026 तक हो चुकी थी. 'मुख्य मंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' के तहत पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 66 लाख से अधिक महिलाओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जो महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, उन्हें अगली किस्त में राशि मिल जाएगी.
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पहली किस्त का सफ़ल वितरण साबित करता है कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र महिला तक वित्तीय सहायता सीधे और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है. उन्होंने कहा,' मुख्य मंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना' महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी.' पूरे पंजाब में पहली किस्त प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। कई महिलाओं ने कहा कि यह पहली बार है जब उनके अपने बैंक खाते में सीधे धनराशि जमा हुई है.
गुरदासपुर जिले के मुस्ताबा जट्टा गांव की निवासी कुलदीप कौर ने कहा कि पहली किस्त प्राप्त करना उनके जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक था. 4,500 रुपये उनके खाते में आने के बाद उन्होंने पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव किया. उन्होंने कहा,' मैं बहुत खुश हूं कि मेरी अपनी कमाई मेरे अपने बैंक खाते में आई है. अज्ज तों पहला मैं आपने हत्थ विच कमाई देखी ही नहीं सी. जब मेरे मोबाइल पर तीन किस्तों के आने का संदेश आया तो मेरी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैं पंजाब सरकार और हमारे मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें आत्मसम्मान का यह एहसास करवाया.'
संगरूर जिले के धूरी की रहने वाली एक विधवा किरण ने कहा कि यह आर्थिक सहायता उनके जीवन के कठिन दौर में बहुत बड़ा सहारा साबित होगी. उन्होंने कहा,' मेरे लिए यह बहुत बड़ी राशि है. मैं विधवा हूं और बहुत गरीब हूं. मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. यह सहायता मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी. मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं.' इसी प्रकार गुरदासपुर जिले के एक गांव की दिहाड़ी मजदूर रीता ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार की कई चिंताएं कम हो गई हैं. उन्होंने कहा,' मुझे इस योजना की जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र से मिली और वहीं की मदद से मैंने आवेदन भरा. मैं और मेरे पति दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं. यह राशि हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है. अब मैं इस पैसे का उपयोग अपनी आवश्यकताओं पर कर सकूंगी.'