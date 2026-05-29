Punjab Nikay Chunav Results: सेमीफाइनल के रण में बड़ी जीत की ओर AAP, नतीजों में काफी पीछे चल रही कांग्रेस

Punjab Nikay Chunav Result: पंजाब के निकाय चुनावों में एक बार फिर आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है. अभी तक की गिनती में आप ने 294 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस काफी पीछे चल रही है.
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Punjab Nikay Chunav Result: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले आज राज्य के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 104 स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजे जारी होंगे. राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. अभी तक की गिनती में आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा है, अभी आम आदमी पार्टी (AAP) 294 सीटें जीत चुकी है. जबकि कांग्रेस को 92 सीटें मिली है वहीं अकाली दल ने 71 सीटें जीतीं है, 20 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है.
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, प्रत्येक जिले में चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के बाद मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों की नियुक्ति की जाएगी. हर मतगणना केंद्र पर दो माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं, ये जनरल ऑब्जर्वर की निगरानी में काम करेंगे और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौपेंगे. मतगणना केंद्रों में प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही दिया जा रहा है.
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