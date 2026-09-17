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पंजाब के स्टेट मेंटल हेल्थ प्राधिकरण में 11 सदस्य मनोनित, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी और मजबूती

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी(एसएमएचए) में 11 गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया है. राज्य सरकार के इस कदम पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक ने कहा कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को गुणवत्ता, जवाबदेही, गरिमा और उपचार की निरंतरता को केंद्र में रखकर काम करना होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 17, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:07 PM IST
पंजाब के स्टेट मेंटल हेल्थ प्राधिकरण में 11 सदस्य मनोनित, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी और मजबूती

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