थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत

थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत

Lucky Oberoi: पंजाब के जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर  AAP पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनपर शूटरों ने कई गोलियां बरसाईं. जिससे उनकी मौत हो गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 06, 2026, 10:16 AM IST
AAP Leader Lucky Oberoi Murder: पंजाब के जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर  AAP पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, पुलिस ने कहा कि ओबेरॉय अपनी थार गाड़ी में बैठे थे, तभी हमलावरों ने उन पर कई गोलियां चलाईं. उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक दो शूटरों ने ओबेरॉय पर कई गोलियां चलाईं.

रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 7.55 बजे हुई, जब वह गुरुद्वारे से बाहर निकले ही थे. ओबेरॉय की पत्नी सिमरजोत कौर ने पिछले साल AAP के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था. 

अपडेट जारी है...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

AAP Leader Lucky Oberoi Murder

