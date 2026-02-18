Punjab: शादी समारोह में पहुंचे AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना; BJP ने उठाए सवाल

Punjab Crime News: पंजाब के तरन तारन से एक बड़ी वारदात की खबर सामने आई है. यहां पर बुधवार को एक शादी समारोह के दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने आम आदमी पार्टी (AAP) के एक सरपंच की गोलीमारकर हत्या कर दी. इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, ठठियां मेहता गांव के आप सरपंच हरपिंदर सिंह सिद्धू फार्म्स में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. इसी दौरान हथियारबंद लोगों ने उन पर करीब से गोलियां दाग दीं.

गोली लगने के कारण मौके पर ही सरपंच हरपिंदर सिंह की मौत हो गई. वहीं उनके बगल में बैठे उनके चचेरे भाई जरमनजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने कथित तौर पर हमले के लिए एक-47 राइफल का इस्तेमाल किया था. घटनास्थल से दो खाली कारतूस मिले हैं, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

पंजाब में आप सरपंच की हत्या

इस हमले पर ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य और पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के करीबी सहयोगी थे. शादी समारोह के दौरान हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. तरन तारण में हुई ये घटना अमृतसर जिले के वाल्टोहा गांव के एक अन्य आम आदमी सरपंच, झारमल सिंह की इसी तरह की परिस्थितियों में एक शादी समारोह के दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने के ठीक एक महीने बाद हुई है.

उल्लेखनीय है कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब जब पंजाब सरकार अपने गैंगस्टर विरोधी अभियान 'गैंगस्टरन ते वार के दूसरे चरण को चला रही है. पुलिस का कहना है कि फरार हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और आगे की जांच जारी है.

बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर साधा निशाना

पंजाब के तरन तरण में हुई इस घटना की बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि पंजाब में एक और दिन, एक और दिनदहाड़े हत्या - तरन तारन, पंजाब में एक शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई! पंजाब अराजकता और मौत का एक नंगा तांडव देख रहा है! पंजाब को अपराधियों और आम आदमी पार्टी से बचाने की जरूरत है! वहीं, पंजाब कांग्रेस और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP सरकार के शासन में गुंडे बेरोक-टोक घूम रहे हैं, जबकि प्रशासन जनसंपर्क पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है. उन्होंने दावा किया कि सीमावर्ती जिले तेजी से अपराध के गढ़ बनते जा रहे हैं और कहा कि पंजाब सरकार के "खूनी बदलाव" की भारी कीमत चुका रहा है.

