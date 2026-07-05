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होशियारपुर और जलालाबाद नगर निगम पर AAP का कब्जा, BJP को मिली केवल इतनी सीटें; अकाली दल का खाता नहीं खुला

होशियारपुर और जलालाबाद निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली है. आप ने होशियारपुर नगर निगम चुनाव में 50 में से 35 सीटें जीती हैं. जलालाबाद नगर परिषद की 17 में से 12 सीटें भी जीतीं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:58 PM IST
होशियारपुर और जलालाबाद नगर निगम पर AAP का कब्जा, BJP को मिली केवल इतनी सीटें; अकाली दल का खाता नहीं खुला
Image Credit: स्क्रीनग्रैबSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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