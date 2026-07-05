/होशियारपुर और जलालाबाद नगर निगम पर AAP का कब्जा, BJP को मिली केवल इतनी सीटें; अकाली दल का खाता नहीं खुला

Punjab News: साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के होशियारपुर और जलालाबाद में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. आप ने होशियारपुर नगर निगम चुनाव में 50 में से 35 सीटें जीती हैं. वहीं, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं. बीजेपी केवल 3 सीटों को जीतने में सफल रही, तो बाकी तीन सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के हिस्से में गईं.
दरअसल, होशियारपुर में हुए निकाय चुनाव में कुल 60.5 प्रतिशत वोटिंग हुई है. होशियारपुर से AAP के विधायक ब्रह्म शंकर (जिम्पा) भी हैं. आप की ओर से एक्स पोस्ट में बताया गया कि AAP ने जलालाबाद नगर परिषद की 17 में से 12 सीटें भी जीतीं. बता दें कि एक समय पर यह पूरा इलाका शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का गढ़ माना जाता था.
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे पहले मई में आप ने आठ नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 पंचायतों के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में मिली जीत काफी अहम मानी जा रही है.
विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के सीएम भगवंत मान इस समय सिख गुरुओं का अपमान करने वाले एक कथित वीडियो से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं. हालांकि, सीएम मान ने दावा किया है कि वह एआई से निर्मित वीडियो है और इस वीडियों में वह मौजूद नहीं हैं.
बता दें कि जलालाबाद विधानसभा को एक समय पर शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का गढ़ माना जाता था. हालांकि, बादल ने 2017 के विधानसभा चुनावों में जलालाबाद में भगवंत मान को हराया था, जबकि 2022 में AAP नेता जगदीप कंबोज ने SAD प्रमुख को 30,930 वोटों के अंतर से हराया था. (एएनआई)