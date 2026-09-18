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क्या है आतंकी संगठन TTH, जिसने ली अमृतसर में ASI की हत्या की जिम्मेदारी, नेटवर्क का निकला है ISI कनेक्शन

पंजाब में देर रात ASI की हत्या हो गई. इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान ने ली है. यह कोई पहला मौका नहीं है, जब इस संगठन ने किसी हमले की जिम्मेदारी ली हो, इससे पहले भी कई मामलों में इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:05 PM IST
क्या है आतंकी संगठन TTH, जिसने ली अमृतसर में ASI की हत्या की जिम्मेदारी, नेटवर्क का निकला है ISI कनेक्शन
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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