/क्या है आतंकी संगठन TTH, जिसने ली अमृतसर में ASI की हत्या की जिम्मेदारी, नेटवर्क का निकला है ISI कनेक्शन

पंजाब के अमृतसर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) हरजीत सिंह की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है. अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है. एसआई की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (TTH) ने ली है. इससे संबंधित कुछ पोस्टर्स भी पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में लगे नजर आए. पुलिसकर्मी की हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दरअसल, एएसआई हरजीत सिंह देर रात अपनी ड्यूटी पर तैनात थे. भागंतावाला के पास जब एएसआई गश्त लगा रहे थे, तभी रात के 2 से तीन बजे के बीच अचानक पहुंचे 2 संदिग्धों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एएसआई की मौत हो गई. घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पता चला कि एएसआई की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. इस बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान क्या है.
अमृतसर में पुलिस एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के बाद तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नाम के पोस्टर पंजाब के कई हिस्सों में नजर आए. यह कोई पहली बार नहीं है, जब इस आतंकी संगठन की चर्चा की जा रही हो. इससे पहले भी तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान को पंजाब में हुए कई मामलों में शामिल पाया गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कोई स्वतंत्र आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक प्रॉक्सी नेटवर्क है.
दावा किया जाता है कि इसको पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी साल की शुरुआत में इस संगठन का नाम पंजाब में हुए एक टारगेट किलिंग में भी सामने आया था. फरवरी में गुरदासपुर जिले में घर में घुसकर एक युवक की हत्या के बाद इसी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद कई हत्याओं में इस संगठन की भूमिका सामने आई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का असली मास्टरमाइंड आतंकी शहजाद भट्टी को माना जाता है. दावा है कि भट्टी पाकिस्तान में बैठकर इस संगठन को संचालित करता है. इससे पहले शहजाद भट्टी के सीमा पार से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार और ड्रग्स भेजने की जानकारी भी सामने आई है. अब वह पुलिसवालों को निशाना बनाता है, जिससे भय उत्पन्न किया जा सके.
आपको जानना चाहिए कि तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, बल्कि शहजाह भट्टी इसको अलग-अलग तरीके से चलाता है. यही कारण है कि पंजाब पुलिस इस आतंकी नेटवर्क की कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए एक्टिव है. वर्तमान में एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के बाद बॉर्डर इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है. सीएम मान ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की बात कही है.
पंजाब पुलिस के महानिदेशक की ओर से इस घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई. इस मीटिंग में घटना पर विस्तार से चर्चा हुई और जांच की कार्रवाई को लेकर आगे की प्लानिंग पर बात बनी. खुफिया और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे इस तथाकथित आतंकी संगठन के दावों की तकनीक रूप से पुष्टि कर रहे हैं.