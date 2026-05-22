Advertisement
trendingNow13226020
Hindi Newsदेशपंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM भगवंत मान ने शुरू की पहल

पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM भगवंत मान ने शुरू की पहल

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार पूरे राज्य में पूरी तरह लागू करेगी. इसके लिए आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर बनाएंगे, जहां आवारा कुत्तों की देखभाल की जाएगी. पंजाब में भीड़भाड़ वाली सभी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के घूम-फिर सकें.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 22, 2026, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punjab CM Bhagwant Mann (ai image)
Punjab CM Bhagwant Mann (ai image)

 

पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करते हुए आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी. बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी डर के घूमने-फिरने योग्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक शेल्टर होम बनाए और संचालित किए जाएंगे. उन्होंने मानव जीवन और पशु कल्याण दोनों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं. उन्होंने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी. उन्होंने पुष्टि की कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है, के संबंध में पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.'

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है. आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हो गया था.'

जनकल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है. उन्होंने आगे कहा, 'जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मामलों को पंजाब सरकार द्वारा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है.'

एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, 'पंजाब सरकार 19 मई, 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यथावत पालन करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग नागरिक और परिवार अपनी सुरक्षा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम-फिर सकें. हम कुत्तों के लिए आवश्यक संख्या में आश्रय गृह बनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जहां इन आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सके.'

उन्होंने लिखा, 'रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या खतरनाक कुत्तों, जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है. इसके लिए पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
Punjab
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
Mashroom Capital
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
india cyprus relations
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
Jammu and Kashmir
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
Weather
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
Top 50 Hot Cities
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
विजय सरकार बनते ही तमिलनाडु में पार्टियों की तकरार, DMK के तंज पर भड़की VCK
National News
विजय सरकार बनते ही तमिलनाडु में पार्टियों की तकरार, DMK के तंज पर भड़की VCK
विदेशी नंबर और बम का खौफ! PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तानी से मिली धमकी
PM Modi
विदेशी नंबर और बम का खौफ! PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तानी से मिली धमकी
19 मिलियन फॉलोअर्स, फिर भी घर में डर! CJP फाउंडर के माता-पिता क्यों परेशान?
cockroach Janata party
19 मिलियन फॉलोअर्स, फिर भी घर में डर! CJP फाउंडर के माता-पिता क्यों परेशान?