शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...

लेडीज संगीत कार्यक्रम में नाच-गाकर दुल्हन पूजा की शादी की तैयारियों में मशगूल थे. हर ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन इसी दौरान पूजा को हार्ट अटैक आया और परिजन उसे तत्काल गांव के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:47 PM IST
शादी की तैयारियां चल रही थी गांव के लोग लेडीज संगीत के लिए दुल्हन के घर इकट्ठा हुए थे. 24 अक्टूबर को 20 वर्षीय पूजा की शादी होनी थी लेकिन उससे पहले भगवान को कुछ और ही मंजूर था. जहां डोली उठनी थी वहां अर्थी उठ गई. ये मामला पंजाब के फरीदकोट जिले का है जहां बरगाड़ी गांव में एक 20 वर्षीय युवती जिसकी शादी 24 अक्टूबर को होनी थी उसकी मौत हो गई. इस मौत से पूरे गांव में मातम छा गया. गांव वाले रात को लेडीज संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक से दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

लेडीज संगीत कार्यक्रम में नाच-गाकर दुल्हन पूजा की शादी की तैयारियों में मशगूल थे. हर ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन इसी दौरान पूजा को हार्ट अटैक आया और परिजन उसे तत्काल गांव के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पूजा की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जिन घरों में कुछ घंटे पहले संगीत और हंसी-खुशी की गूंज थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, पूजा पूरी तरह स्वस्थ थी और दिनभर शादी की तैयारियों में लगी हुई थी.

घर में चल रही थी शादी की तैयारियां और फिर...
फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके. बरगाड़ी गांव की 20 वर्षीय पूजा की अचानक मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है. उसकी शादी 24 अक्टूबर को दुबई में काम करने वाले एक युवक से तय थी. यह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था, और घर में शादी की तैयारिया जोरों पर थीं.

बेटी की मौत पर भावुक होकर पिता ने बताया दर्द
पूजा के पिता हरजिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने रिश्तेदारों और गांववासियों की मदद से करीब पांच लाख रुपये जुटाए थे ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए. घर में लगातार तैयारियां चल रही थीं कभी कपड़े सिलवाने की बात होती, तो कभी मेहमानों की सूची बनती. हरजिंदर सिंह ने भावुक होकर बताया कि पूजा शादी को लेकर बेहद खुश थी. वह अपने भाई के साथ मिलकर सजावट और कार्यक्रमों की तैयारी कर रही थी. लेकिन जिस घर में कुछ ही दिनों बाद बारात आने वाली थी, अब वहा. मातम पसरा है और परिवार की खुशियां छिन गई हैं.

