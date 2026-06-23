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'विदेशों में काम करने वाले युवा पंजाब वापस आएं, हम देंगे सरकारी नौकरियां' CM मान ने किया बड़ा ऐलान

सीएम भगवंत मान ने आज पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में नवभर्ती 665 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरण किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:57 PM IST
'विदेशों में काम करने वाले युवा पंजाब वापस आएं, हम देंगे सरकारी नौकरियां' CM मान ने किया बड़ा ऐलान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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