250 फीट खिसका दिया गया किसान का 'ड्रीम होम', अनपढ़ ठेकेदार का कमाल देख हैरान है दुनिया

Punjab News: भारत ही नहीं दुनिया में हर एक इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना खुद का घर हो, जिसमें वह आसानी से रह सके. लेकिन क्या होगा जब आप अपने घर मे रह रहे हों, और अचानक कोई आकर कहे कि आपका घर रास्ते के बीच में आ रहा है, इसको हटाना होगा. ठीक ऐसा ही पिछले दिनों पंजाब के बरनाला जिले के गांव संधू कलां के किसान सुखप्रीत सिंह के साथ हुआ था. एक सरकारी नोटिस के बाद उनके सपनों की नींद उड़ गई. हालांकि, वह हार नहीं माने और पूरे घर को करीब 250 फीट खिसकाने का फैसला लिया.

दरअसल, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे लुधियाना-बठिंडा ग्रीन फील्ड हाईवे के कारण उनका घर इस सड़क के बीच में आया है. ऐसे में उन्हें अपना घर हटाने का नोटिस मिला और मुआवजे की रकम लेने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उनके घर का कुछ हिस्सा इस प्रोजेक्ट के बीच आ रहा था. ऐसे में किसान ने अपना घर गिराने के बजाय खिसकाने का फैसला लिया. अब वह काम पूरा हो गया. 70 लाख रुपये कीमत के 2 मंजिला मकान को जैक, लोहे के सरिए, चैनल और गुटखों की दस लोगों की टीम की मदद से भारत माला प्रोजेक्ट से 250 फीट दूर किसान के खेत सुरक्षित पहुंचाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि किसान का घर NH 754 AD लुधियाना-बठिंडा भारत माला प्रोजेक्ट के बीच में आ गया. प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने वर्करों के साथ, 6 महीने की मेहनत से किसान के 70 लाख के घर को जायका के जरिए भारत माला प्रोजेक्ट के रास्ते से 250 फीट दूर कर दिया. कॉन्ट्रैक्टर की मेहनत की वजह से प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया और घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, वह अपनी मंज़िल तक पहुंच गया. किसान परिवार ने सरकार और संबंधित डिपार्टमेंट से 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की.

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गौरतलब है कि बरनाला जिले के भदौड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव संधू कलां से गुजर रहे और लुधियाना से बठिंडा जाने वाले भारत माला प्रोजेक्ट के बीच NH 754 AD पर आ रहे किसान जगराज सिंह पुत्र सौदागर सिंह के 70 लाख रुपये कीमत के दो मंजिला मकान को भारत वाला प्रोजेक्ट का काम करीब डेढ़ साल से रुका हुआ था.

घर के मालिक ने क्या कहा?

इस घर के मालिक किसान जगराज सिंह के बेटे सुखजीत सिंह और उनके चाचा के बेटे सुखपाल सिंह ने बताया कि काफी समय से उनकी जमीनें भारत माला प्रोजेक्ट के बीच आ रही थीं, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन तीन हिस्सों में बंट गई और उनका घर भारत माला प्रोजेक्ट 754 AD के बीच आ गया. इस घर के कारण ही प्रोजेक्ट काफी समय तर रुका रहा. उन्होंने बताया कि घर को तोड़ने की बजाय उन्होंने घर को प्रोजेक्ट से दूर शिफ्ट करने की सोची. इसके बाद छह महीने की मेहनत के बाद यह घर दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है.

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किसान सुखजीत सिंह और सुखपाल सिंह ने बताया कि सरकार और संबंधित विभाग ने उन्हें कोठी हटाने के खर्च का भरोसा दिया था, जिसमें उन्हें बतौर कॉन्ट्रैक्टर कुल 12 लाख रुपये खर्च करने होंगे, साथ ही 13 लाख रुपये और देने होंगे. झोपड़ी के मालिक किसान जगराज सिंह, उनके बेटे सुखजीत सिंह और चाचा के बेटे सुखपाल सिंह ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से मांग की कि उन्हें जल्द ही 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का गुज़ारा हो सके.

अनपढ़ और अंगूठा छाप है ठेकेदार

अपने अनुभव के बारे में जानकारी देते हुए ठेकेदार गुरमेल सिंह ने बताया कि वह पूरी तरह से अनपढ़ और अंगूठा छाप हैं, जिन्होंने 1999 से यमुनानगर के एक अनुभवी ठेकेदार माम चंद सिंह ससोध्या की मदद से यह काम सीखा था. जिन्होंने पंजाब में हजारों घरों को जैक की मदद से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है. आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है. कॉन्ट्रैक्टर गुरमेल सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि जहां आज इंजीनियर उन्हें चुनौती देते हैं, वहीं वह भी इंजीनियरों से कहते हैं कि अगर हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता. आज बिना किसी नुकसान या घर में दरार के 250 फीट दूर सही-सलामत खड़ा हो गया है. इस घर में करीब छह महीने तक हर दिन पांच से सात मजदूर रहते थे.

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