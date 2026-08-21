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Punjab News: एक हफ्त में तीन सफल लीवर ट्रांसप्लांट, पीआईएलबीएस मोहाली ने रचा रिकॉर्ड

पंजाब ने मोहाली स्थित सरकारी संस्थान में तीन और सफल लिवर ट्रांसप्लांट करके एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है. डॉ. बलबीर सिंह का कहना है कि पीआईएलबीएस मोहाली पूरे राज्य में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाओं के हब के रूप में उभरेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 21, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:34 AM IST
Punjab News: एक हफ्त में तीन सफल लीवर ट्रांसप्लांट, पीआईएलबीएस मोहाली ने रचा रिकॉर्ड

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