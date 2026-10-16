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नशे के खिलाफ मान सरकार का बड़ा एक्शन, 20.64 करोड़ की दवाएं जब्त; 520 केमिस्टों के लाइसेंस भी रद्द

पंजाब की मान सरकार ने नशा विरोधी मुहिम के तहत बड़ा एक्शन लिया है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने करीब 20.64 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त कीं है और 520 केमिस्टों के लाइसेंस सस्पेंड किए है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 16, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:54 AM IST
नशे के खिलाफ मान सरकार का बड़ा एक्शन, 20.64 करोड़ की दवाएं जब्त; 520 केमिस्टों के लाइसेंस भी रद्द
Image Credit: मान सरकार ने नशे के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया है.

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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