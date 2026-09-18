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'तीर्थ यात्रा स्कीम' में श्रद्धालुओं को मिलती हैं ये सुविधाएं, अब तक 5.10 लाख से अधिक ने किए दर्शन; पंजाब के पर्यटन मंत्री ने क्या-क्या बताया?

पंजाब में चल रही 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम' के तहत पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अलग-अलग धार्मिक स्थानों के दर्शन किए हैं. इस बात की जानकारी पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 18, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:25 PM IST
'तीर्थ यात्रा स्कीम' में श्रद्धालुओं को मिलती हैं ये सुविधाएं, अब तक 5.10 लाख से अधिक ने किए दर्शन; पंजाब के पर्यटन मंत्री ने क्या-क्या बताया?

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