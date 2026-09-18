'तीर्थ यात्रा स्कीम' में श्रद्धालुओं को मिलती हैं ये सुविधाएं, अब तक 5.10 लाख से अधिक ने किए दर्शन; पंजाब के पर्यटन मंत्री ने क्या-क्या बताया?

पंजाब के पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह स्कीम हर किसी के लिए खुली है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म से संबंधित हो. धार्मिक स्थानों के दर्शन करने और माथा टेकने के इच्छुक बुजुर्गों की सहायता करना ही इस पहल का उद्देश्य है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर श्रद्धालु को पूरी यात्रा के दौरान उचित सुविधाएं और सहायता मिले. संबंधित टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाजिर रहें और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाए.