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पंजाब की सेहत योजना कार्ड विवरण की रफ्तार तेज, जिलों तक पहुंचेंगे 33 लाख कार्ड्स; मान सरकार ने क्या बताया?

पंजाब के 2,008 से ज़्यादा स्थानों पर मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण शिविर लगाए जाएंगे. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि युनिवर्सल कवरेज के लिए सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 11, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:51 PM IST
पंजाब की सेहत योजना कार्ड विवरण की रफ्तार तेज, जिलों तक पहुंचेंगे 33 लाख कार्ड्स; मान सरकार ने क्या बताया?

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