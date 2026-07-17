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पंजाब को पीएम मोदी की 4,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात, कहा- चंडीगढ़ का विकास NDA की प्राथमिकता

पीएम मोदी ने शुक्रवार (17 जुलाई) को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने हेल्थकेयर, शिक्षा और सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 4,700 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:02 PM IST
पंजाब को पीएम मोदी की 4,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात, कहा- चंडीगढ़ का विकास NDA की प्राथमिकता
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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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